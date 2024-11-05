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Нурлана Мотуева отпустили под домашний арест

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Постановлением следственного судьи Свердловского районного суда города Бишкек от 1 ноября 2024 года было удовлетворено ходатайство следователя УВД Свердловского района о проверке законности и обоснованности задержания Нурлана Мотуева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержание признано законным и обоснованным. В тот же день суд также удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемому Мотуеву назначен домашний арест на период следствия, который продлится до 29 декабря 2024 года.

Напомним, что 16 октября 2024 года в ходе мониторинга социальной сети "Инстаграм" было выявлено, что пользователь под именем "nurlan_motuev_official" разместил видео с негативными высказываниями в адрес представителей национального меньшинства, разжигая межнациональную рознь. В видео содержались элементы, унижающие граждан по признаку межнационального конфликта.


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URL: https://www.vb.kg/440643
Теги:
Нурлан Мотуев, Свердловский район, суд
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