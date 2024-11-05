В Бишкеке прошел волейбольный турнир среди женщин старше 35 лет

В субботу, 2 ноября 2024 года, в спортивном комплексе "Курама" прошел турнир, организованный Федерацией волейбола города Бишкек.

За победу боролись 16 команд, состоящих из женщин старше 35 и старше 50 лет, представляющих город Бишкек.

Как отметили организаторы, турнир был приурочен к 10-летию женской волейбольной команды "Акниет". Эта команда была создана в 2014 году как любительская, и играют по сегодняшний день неизменным составом в составе "Лиги Матерей".

По словам вице-президента Федерации волейбола города Бишкек, Таалайгуль Токтакуновой, главная цель турнира заключается в том, чтобы продемонстрировать, что в любом возрасте, даже после 40 лет, можно начинать и заниматься спортом.

"Мы призываем других женщин не верить сложившимся стереотипам, что женщинам нужно сидеть дома и заниматься только домашним хозяйством. Все это всего лишь стереотипы. У нас в городе Бишкек в любительском волейболе играют женщины от 30 и старше 50 лет. У них невероятная любовь к спорту и отличные результаты. Эти женщины своим ярким примером вносят огромный вклад в развитие женского волейбола", - сказала Токтакунова.

Гостями турнира стали деятели культуры, депутаты, общественные деятели и бизнесмены, что подчеркивает значимость этого мероприятия для общества и развития женского спорта.