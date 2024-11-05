Новый государственный гимн будет написан с участием широкой общественности

Об этом сегодня, 5 ноября, заявил торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на встрече с журналистами, приуроченной к 100-летию Кыргызской журналистики, а также 7 ноября – Дню информации и печати Кыргызстана.

Торага отметил, что ранее вопрос об изменении государственного гимна уже обсуждался, но никто не высказывался об этом публично.

"Несмотря на некоторые критические замечания, я инициировал вопрос об изменениях. В ближайшее время мы проведем заседание, на котором будет рассмотрен вопрос изменения государственного гимна. Мы проведем открытый, прозрачный конкурс. Пусть желающие напишут текст гимна. Главное требование к новому гимну – отражать стремления народа Кыргызстана к прогрессу, прославлять нашу страну. Каждый гражданин Кыргызстана, исполняющий гимн, должен быть преисполнен чувства гордости за свое государство и быть готовым на все ради своего народа, своей родной земли", – сказал он, добавив, что в существующем тексте гимна есть некоторые недостатки, в качестве примера приведя тот факт, что он написан в третьем лице.

При этом он добавил, что новый текст гимна будет рассмотрен и отобран в присутствии представителей широкого круга лиц, в том числе интеллигенции, творческих деятелей, ученых и других заинтересованных сторон.