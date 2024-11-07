Уборка зерновых в Кыргызстане проведена почти на 100 % от общей площади

На 4 ноября 2024 года по республике уборка зерновых культур проведена на площади 638,5 тыс. га, что составляет 95,6 % от общей площади, что на 188,1 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом.

Уборка пшеницы полностью завершена, площадь - 240,5 что на 37,8 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом. Средняя урожайность составляет 30,0 ц/га, что на 6,6 ц/га выше, чем в 2023 году. Особенно высокие показатели урожайности наблюдаются в Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областях, где урожайность составляет 29,0-31 ц/га. Валовой сбор составляет 722,1 тыс. тонн, что на 248,2 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом.

Уборка ячменя также завершена и убран на площади 245,9 тыс. га, что на 44,6 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом. Урожайность составляет 26,0 ц/га, что на 4,9 ц/га выше, чем в прошлом году. Валовой сбор составляет 638,3 тыс. тонн, что на 214,0 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. Самая высокая урожайность ячменя отмечена в Чуйской области - 29,1 ц/га.

Кукуруза (на зерно) убрана на площади 88,1 тыс. га (80,1 . Урожайность составляет 69,3 ц/га, что на 1,2 ц/га выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовой сбор составляет 610,7 тыс. тонн, что на 33,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Наиболее высокая урожайность зафиксирована в Ошской области – 75,6 ц/га.

Зернобобовые убраны на площади 52,3 тыс. га (98,3 . Урожайность составляет 14,8 ц/га, что на 1,9 ц/га выше, чем в прошлом году. Валовой сбор составляет 77,3 тыс. тонн, что на 12,3 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом. Самая высокая урожайность зафиксирована в Чуйской области – 18,3 ц/га.

По другим культурам.

Картофель убран с площади 64,6 тыс. га (97,3 . Средняя урожайность составляет 178,8 ц/га, что на 2,4 ц/га выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовой сбор составляет 1155,3 тыс. тонн. В Иссык-Кульской области урожайность составляет 197,8 ц/га.

Валовой сбор овощей составляет 1 155,3 тыс. тонн, бахчевых культур – 336,5 тыс. тонн.

Уборка масличных культур проведена на площади 13,2 тыс. га (92 , урожайность составляет 11,0 ц/га, валовой сбор составляет 14,5 тыс. тонн.

Что касается сахарной свеклы, она убрана с 9,1 тыс. га. Средняя урожайность составляет 623,2 ц/га, что на 155,1 ц/га выше показателя 2023 года. Валовой сбор составляет 568,5 тыс. тонн, что на 219,8 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году урожайность этой культуры находится на высоком уровне.