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ЦИК Кыргызстана и Facebook обсудили прозрачность политической рекламы

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По инициативе Центральной избирательной комиссии Кыргызстана состоялась онлайн-встреча с представителями Facebook, ответственными за реализацию программ в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. По ее данным, встреча была организована ОФ "Гражданская интернет политика" при содействии Центра гуманитарного диалога.

В своем приветственном слове председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова поблагодарила команду Facebook за эффективное сотрудничество в части содействия соблюдению правил агитации в социальных сетях.

На протяжении ряда лет ЦИК КР направляет списки кандидатов, участвующих в выборах, и в соответствии с требованиями законодательства отслеживает прозрачность финансирования политической рекламы в сети Facebook. "Мы убедились, что верификация аккаунтов, с которых распространяется реклама, и их авторизация, проведенная Meta уже являются достаточно действенными мерами для соблюдения правил. Мы направили в Facebook список всех кандидатов и партий, участвующих в предстоящих выборах", - подчеркнула Шайлдабекова.

Благодаря взаимодействию с Facebook, партии и кандидаты могут быть идентифицированы как распространители политической рекламы и обязаны соблюдать установленные правила. Это включает запрет на распространение ложной информации, материалов, порочащих честь и достоинство других кандидатов, а также контента, направленного на разжигание социальной и межнациональной розни или содержащего экстремистские высказывания.

Было обозначено, что мониторинг соблюдения партиями и кандидатами правил агитации в социальных сетях проводят рабочая группа ЦИК по информированию и агитации, а также недавно образованный общественный Совет по мониторингу социальных сетей в период подготовки и проведения выборов в Кыргызской Республике, в состав которого вошли представители медиаорганизаций, журналистких объединений, СМИ, блогеры и медиаэксперты.

Руководитель отдела государственной политики в Центральной Азии и Шри-Ланке в Meta (Facebook) СенураАбейварден отметил, что Meta рада работать с Кыргызстаном и Центральной избирательной комиссией. "Меры прозрачности - это очень важный инструмент, который мы постоянно обновляем" - сообщил он.

Meta проводит внутреннюю политику, направленную на поддержку избирательных комиссий в обеспечении честных выборов на платформе Facebook. Для этого создается библиотека рекламы, где размещаются политические объявления с авторизованных аккаунтов кандидатов и политических партий, а также фиксируется информация о финансировании, включая источники средств.

Цифровая библиотека Meta является для ЦИК КР важным инструментом, предоставляя доступ ко всей необходимой информации для мониторинга политической рекламы, исходящей от зарегистрированных аккаунтов пользователей Facebook.

С учетом краткосрочности избирательной кампании, запросы будут обрабатываться оперативно, в круглосуточном режиме, а в некоторых случаях - в еще более сжатые сроки. "Мы можем рассматривать любой контент, который, согласно заявлению уполномоченного органа, такого как ЦИК, нарушает избирательное законодательство Кыргызской Республики, может привести к мошенничеству или вводит избирателей в заблуждение, а также подрывает легитимность выборов. Если мы получим официальное письмо с подтверждающими фактами, наш комитет по проверке корпоративных правил Facebookобязательно рассмотрит каждый случай индивидуально. Мы очень серьезно относимся к вопросам честности и прозрачности выборов", - отметил представитель Meta.

Председатель ЦИК КР поблагодарила представителей Metaза готовность рассматривать жалобы в индивидуальном порядке. "Сам факт сегодняшней встречи имеет важное значение, напоминая всем участникам выборов о необходимости использовать информационные инструменты законно и честно", - подчеркнула в завершение Шайлдабекова.

Справка: Вся политическая реклама добавляется в Библиотеку рекламы, которая доступна по адресу www.facebook.com/ads/library/report , в верхней странице которой нужно выбрать страну Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/440659
Теги:
выборы, социальные сети, сотрудничество, Кыргызстан, ЦИК
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