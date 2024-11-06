Дональд Трамп сохраняет лидерство в ключевых штатах после подсчета голосов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в колеблющемся штате Северная Каролина после подсчета 89% бюллетеней набирает 50,7% голосов, у кандидата от демократов Камалы Харрис - 47,8%, следует из данных СNN.

Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков из общего количества 538 голосов Коллегии выборщиков. Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона (11), Джорджия (16), Мичиган (15), Невада (6), Северная Каролина (16), Пенсильвания (19) и Висконсин (10).

В Пенсильвании после подсчета 82% голосов Трамп набирает 51,3%, Камала Харрис - 47,6%.

Висконсин - обработано 74% голосов, у Трампа - 50,9%, у Харрис - 47,5%

Мичиган - обработано 42% голосов, у Трампа - 51,4%, у Харрис - 46,8%

Аризона - обработано 52% голосов, у Трампа - 49,8%, у Харрис - 49,3%

В Джорджии, где обработано 93% голосов, у Трампа 50,7%, у Харрис - 48,4%.

Невада - обработано 2% голосов, у Трампа - 73%, у Харрис - 26,2%.

Как сообщает СNN, Трамп получает 230 голосов выборщиков, Харрис - 169 голосов.

Источник: centralasia.media