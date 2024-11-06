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В Оше началось строительство нового санитарного полигона

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Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов ознакомился с началом работ по рекультивации действующего санитарного полигона СМП "Ош-Тазалык" и строительству нового, проводимых в рамках проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия градоначальник отметил важность проводимых работ на данном участке, подчеркнув при этом, что новый санитарный полигон будет соответствовать всем необходимым мировым стандартам.

Целью проекта является создание системного механизма управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош, в частности комплексного усовершенствования системы управления отходами, начиная от сбора, транспортировки и заканчивая его утилизацией.

Напомним, что данный проект реализуется при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития и Евросоюза. В рамках данного проекта для строительства нового санитарного полигона была определена территория рядом с существующим общей площадью 24 га.


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URL: https://www.vb.kg/440663
Теги:
мусор, Ош, строительство
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