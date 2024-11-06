АНО "Евразия" запустила программу "Узнай Евразию. Кыргызстан". В ней принимает участие молодёжь из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, а также из России.

Ключевая цель проекта - объединить молодежь стран евразийского пространства на основе общих традиционных духовных ценностей. Они включают в себя культуру и историю, обычаи и традиции, ответственность и трудолюбие, национальную идентичность и патриотизм.

В рамках четырехдневной программы "Узнай Евразию" молодые люди знакомятся с главными достопримечательностями Бишкека, посещают Киргизский государственный исторический музей, национальный парк Ала-Арча, этнокомплекс "Супара". Также они слушают лекции об истории и культуре республики, участвуют в развивающих мастер-классах, стратегических и проектных сессиях, мотивационном нетворкинге и пробуют блюда национальной кухни.

"Стартовал ещё один наш флагманский проект - "Узнай Евразию"! Теперь молодёжь нашего любимого континента сможет путешествовать не только по России, но и по другим странам постсоветского пространства. Это нужно для того, чтобы люди с разной культурой общались и дружили, укрепляли традиционные ценности. У нас есть общая география и история, которые нельзя забыть или отменить. Новую программу открыл Кыргызстан - уникальная республика с богатой природой и многовековыми традициями. Ребята провели в этом великолепном, дружелюбном и гостеприимном государстве четыре насыщенных дня. Они проходят образовательные программы, участвуют в познавательных экскурсиях, находят новых друзей, но самое главное - видят Кыргызстан своими глазами и узнают его таким, какой он есть!" - сказала депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова.

Планируется, что ежемесячно в программе "Узнай Евразию. Кыргызстан" будут участвовать 300 человек.

"Узнай Евразию" - это следующий этап программы "Узнай Россию", по которой Москву посетили больше 4,5 тысячи человек из стран постсоветского пространства, в том числе больше 250 участников из Кыргызской Республики.

Кыргызстан выбран первой страной, где прошла программа "Узнай Евразию", не случайно. В начале сентября АНО "Евразия" и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве, а также Кыргызстан присоединился к платформе традиционных ценностей организации.

АНО "Евразия" уже передала республике 100 современных школьных автобусов по программе "Евразийский лицей". Организация отремонтирует школы в Бишкеке и Кызыл-Кии, а также достроит Центральный стадион и спортивный зал в городе Раззаков.

Справочно: АНО "Евразия" - некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель "Евразии" - укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, бизнес-миссии для реализации продукции и поиска партнеров предпринимателям, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.

Мы благополучно дали старт нашему новому проекту "Узнай Евразию. Кыргызстан". Это вторая страна в очереди "Узнай Евразию". Сначала мы получили хороший и ценный опыт в рамках "Узнай Россию". Около 4,5 тысячи участников из более чем 10 стран Евразийского континента прошли уже эту программу и продолжают участвовать в наших следующих программах, таких как "Лидеры Евразии", "Евразия - континент возможностей" и так далее.

И теперь мы этот опыт применяем уже в Кыргызстане. Киргизская радушная гостеприимная земля уже приняла наших ребят из этих 10 стран, и они посещают этнический комплекс "Супара", они бывают в Государственном историческом музее Кыргызстана и в других интересных локациях. Это не просто туристическое паломничество. Это просветительское, культурно-образовательное паломничество, которое не только умом предлагает понять, что такое Кыргызстан, рассказать об истории и так далее.

Это про то, как почувствовать Кыргызскую Республику сердцем, как показать простых людей, которые трудятся, которые говорят на своём родном языке, которые за что-то переживают и разделяют вместе с нами наши общие традиционные ценности. И для нас очень важно, что, когда эта молодёжь проходит вместе различные мероприятия, они уже не могут друг с другом надолго попрощаться. Они продолжают общаться. Поэтому я уверена, что наша молодёжь, которая проходит нашу программу в АНО "Евразия", становится опорой, основой будущего Евразийского континента.

Это то, про что постоянно говорит Владимир Путин, то, куда он посвящает свои усилия, и АНО "Евразия" поддерживает его усилия и старается их развивать, стать опорой в вопросах развития международного согласия, понимания и выстраивания очень хороших семейных евразийских отношений, тем более что когда-то наши страны были под одной крышей общего дома - Советского Союза или Российской Империи. Сегодня мы независимые суверенные страны, которые радуются друг другу, которые хотят понимать друг друга и которые хотят и видят свой континент Евразию не просто процветающим и экономически развитым, а душевным.

И такие страны, которые хотят войти тоже в эту программу "Узнай Евразию", как, например, Беларусь, Армения, уже в ближайшее время тоже готовятся к этому. Поэтому я надеюсь, что круг стран будет расширяться, и каждая страна очень-очень сильно отличается от другой. Поэтому уже те, кто прошёл "Узнай Россию", пытаются попасть в "Узнай Кыргызстан". И наша задача, чтобы, конечно, было как можно больше новой молодёжи, которая почувствует радость от этого международного общения.

Я рада, что, когда ребята прощаются, они всё равно возвращаются, они всё равно приезжают на наши остальные, другие, новые программы. И более того, они становятся в очередь на "Узнай Евразию. Кыргызстан" и хотят в Беларусь и так далее. Не все правительства очень гибкие, не все сейчас встроены в эту программу, например, такие как Молдова. И сами ребята очень хотят, тоже гостеприимные, хотели бы, но пока мы работаем с теми площадками, с теми государствами, которые с большим удовольствием сегодня сами предлагают свои площадки, и мы с радостью обеспечиваем также организацию таких направлений.

Это одно из самых, наверное, успешных флагманских направлений нашей АНО "Евразия", которое очень душевное и которое даёт возможность познакомиться молодёжи вне зависимости от территории, где ты живёшь. И среди них очень много врачей, учителей, и журналистов, и блогеров, и предпринимателей, и аграриев, и индивидуальных предпринимателей. То есть фактически мы сегодня даём возможность выстраивать горизонтальные связи друг с другом.

И эти же ребята уже в каком-то недалёком будущем построят и совместный трансконтинентальный, может быть, международный бизнес, и они обязательно сделают какие-то и агропроекты вместе, они легче поймут друг друга. И поэтому мы с радостью развиваем такие проекты, как "Язык мира", и другие, которые помогают нам укреплять наш общий язык взаимного понимания и общения - русский, на котором мы все, где бы мы ни были, в какой бы стране ни были, мы общаемся, мы друг друга очень хорошо понимаем.