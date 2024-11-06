Знали? Загорать куда опаснее, чем базовая станция рядом

Среди всевозможных фобий особую популярность сегодня набирает номофобия ‒ страх остаться без телефона, не дозвониться до близких.
Люди не хотят оставаться без связи и вместе с этим опасаются соседства с вышками мобильной связи. Такой вид тревоги называется "радиофобия" ‒ это проявление ипохондрического синдрома. Даже несмотря на нормальные результаты медицинских обследований, ипохондрик испытывает постоянную тревогу и страх за свою жизнь и здоровье, что может сильно влиять на его образ жизни и поведение в обществе.
В Сети полно информации, будоражащей умы ипохондриков. Статьи о мнимом вреде базовых станций от абстрактных "канадских, шведских, британских" учёных можно увидеть на тысячах сомнительных сайтов.
Рядом с человеком находится огромное количество источников излучения. Ежедневно люди пользуемся ноутбуком, телевизором, роутером, микроволновкой и сотовым телефоном. Все эти предметы излучают определенный фон. Словом, всё, что создает комфорт в наших жилищах, помогает продуктивнее работать и интереснее отдыхать. Но почему-то чаще всего люди проявляют свое опасение именно по поводу работы базовых станций, хотя их электромагнитное излучение слабее тех же микроволновок.
Куда опаснее загорать на солнце, чем находиться рядом с базовой станцией.
Радиоволны для человека не опасны, они не могут вызвать мутаций клеток, не влияют на ДНК. Об этом можно прочитать в учебнике физики за 9-й класс. Тысячи научных исследований не обнаружили негативного влияния сигнала сотовых сетей на организм человека, что подтверждает и Всемирная организация здравоохранения.
Для человека вредна именно радиация, то есть излучение в виде потока заряженных частиц и ионизирующее излучение (как в рентген-кабинете).
Слову "радиоволны" просто "не повезло" из-за схожести со словом "радиация". Слова очень похожи, но эти понятия абсолютно различны друг от друга.
Тем не менее, при появлении у граждан опасений по поводу электромагнитного излучения от ближайшей базовой станции проводятся замеры и информационные встречи с жителями. Как рассказали инженеры Мобильного оператора О!, совместно с инженерами операторов связи выезжают специалисты Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве Здравоохранения КР (ДПЗиГСЭН), а также Службы по регулированию и надзору отрасли связи при Министерстве цифрового развития КР (СРНОС). Дополнительно приезжает независимая сертифицированная аккредитованная лаборатория измерений физических факторов ОcОО "АРМОТ".
Казалось бы, все хотят, чтобы качество звонков было высоким, а интернет – быстрым.
Но пока одни абоненты радуются установке новых базовых станций в своем районе, другие негодуют и говорят об их вреде здоровью. К сожалению, нередко в Кыргызстане бывают случаи нападения на инженеров связи, случаи вандализма. Люди видят технику и выходят драться с монтажной бригадой, радиофобы ломают дорогостоящее оборудование, металлоконструкции, режут провода. В результате их действий без связи и доступности экстренных служб могут остаться определённые районы во время чрезвычайных ситуаций.
Доходит до абсурда. Сначала жильцы требуют убрать станцию из-за радиофобии. Но когда её демонтируют, они же начинают жаловаться на плохую связь и интернет.
Учёные, инженеры, исследователи утверждают, что опасения излучения от базовых станций безосновательны.
Всё оборудование, которое использует компания О! – это ведущие производители мировых брендов, которые также ориентируются на мировые стандарты международных признанных стандартизирующих организаций.
Все базовые станции размещаются с обязательным соблюдением санитарных норм и требований. Базовые станции проходят независимую экспертизу несколько раз. И только при положительном заключении, подтверждающем, что оборудование не повлияет на здоровье людей, начинаются работы. В дальнейшем такая проверка проводится регулярно раз в три года.
Ключ к физическому и психологическому здоровью кроется в простых вещах, о которых все и так знают, однако мало кто выполняет. Это полноценный сон, сбалансированный рацион, регулярные физические нагрузки, будь то еженедельный поход в спортзал или полчаса неспешной прогулки каждый вечер, любимое занятие и хобби, которое помогает расслабиться.
Но главный способ борьбы со страхом – знать о технологии больше и осознавать плюсы ее использования.
Значение мобильной связи сегодня трудно переоценить – это и возможность вызвать скорую, связаться с родными за рубежом, учиться удалённо и иметь доступ к информации со всего мира, работать и развивать бизнес. Смартфон давно перестал быть просто устройством для звонков, а превратился в полноценный инструмент для поиска информации в сети, развлечений, и устройство, способное заменить собой кошелек. Мы можем оплачивать любые счета – за свет, газ, воду с помощью мобильного телефона. Это позволяет экономить силы на поход в банк, а соответственно самое ценное – время.