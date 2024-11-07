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Президент Садыр Жапаров поздравил с Днем информации и печати

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 ноября, поздравил журналистов и представителей средств массовой информации с профессиональным праздником - Днем информации и печати.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые представители средств массовой информации!

От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Правильное, точное и объективное информирование играет важнейшую роль в создании сознательного общества. С этой точки зрения ваша роль в донесении до широкой общественности государственной политики и проводимых мероприятий бесценна.

Ваша профессия требует внимательности к каждому слову, тщательной проверки фактов и особого акцента на объективность. Ведь каждая публикация, выпуск, репортаж, даже самое короткое сообщение, не только влияет на мировоззрение отдельного гражданина, но и играет значительную роль в формировании общественного мнения, затрагивая чувства людей по отношению к происходящим к событиям.

Сегодня, в стремительно меняющемся мире, принципы осознанности и ответственности становятся важнейшими качествами настоящего журналиста. Поэтому мы высоко ценим вашу приверженность и стремление объективно освещать события на пути к построению нового Кыргызстана.

В этом году отмечается 100-летие Кара-Кыргызской автономной области, и одновременно мы празднуем ещё одну значимую дату - 100-летие первого национального издания Кыргызской Республики, газеты "Эркин Тоо". В годы независимости ваш профессиональный праздник был приурочен ко дню выхода первого выпуска газеты, который теперь отмечается как "День информации и печати". Когда кыргызское государство было только на пути становления, газета "Эркин Тоо" выполняла неоценимую роль официального издания Кара-Кыргызской автономной области. Сегодня, в эпоху глобализации, кыргызская журналистика равнозначно играет огромную и ответственную роль.

В наше время новых технологий и интернета, когда изменилась сама природа медиапространства, журналисты, ставящие справедливость и объективность во главу угла, продолжают неустанно трудиться, проверяя каждый факт и обеспечивая страну достоверной информацией.

Уважаемые журналисты!

Поздравляю вас с сегодняшним двойным праздником. Желаю вам творческого вдохновения, широких горизонтов и успехов в вашей деятельности. Пусть ваш труд всегда приносит удовлетворение, а ваши усилия будут вознаграждены заслуженным уважением читателей, зрителей и слушателей.

С праздником вас!".


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URL: https://www.vb.kg/440680
Теги:
Садыр Жапаров, СМИ
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