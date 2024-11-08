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МИД просит кыргызстанцев при въезде в РФ пользоваться несколькими правилами

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- Светлана Лаптева
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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, исходя из разъяснений компетентных органов Российской Федерации, просит граждан Кыргызской Республики при въезде в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска руководствоваться следующими правилами:

- заблаговременно подготовить документы, удостоверяющие личность и дающие право пересечения государственной границы Российской Федерации;

- быть готовым к дополнительным проверочным мероприятиям, связанным с установлением законности въезда в Российскую Федерацию и требующим определенного времени;

- проявлять спокойствие, а также выполнять требования российских пограничных и иных компетентных органов при проведении проверки;

- после досмотровых мероприятий пограничными органами может быть принято решение об отказе во въезде в Российскую Федерацию;

- в случае отказа в пропуске через государственную границу на въезд Российскую Федерацию гражданину будет вручен соответствующий документ с указанием основания принятия такого решения;

- в соответствии с международными договорами лица, которым отказано во въезде в Российскую Федерацию, передаются под ответственность авиакомпании. Данные лица будут отправлены обратно в страну прибытия ближайшим рейсом в среднем в течение 1-3 дней. В этот период авиакомпания обеспечивает их водой и питанием.

- в случае возникновения нестандартных ситуаций граждане могут обратиться в консульские пункты МИД России за помощью, при необходимости просить пригласить переводчика. Номера российских дежурных консулов: в аэропорту "Шереметьево" – 89162612384, в аэропорту "Домодедово" – 89162612359, в аэропорту "Внуково" – 89032118101;

- также консультацию можно получить в представительствах Кыргызской Республики в Российской Федерации (https://mfa.gov.kg/ru/dm/pkr-v-rf/menyu---inostrannoe/o-posolstve/konsulskiy-otdel/onsulskiy-otdel).

Решения о запрете въезда в Российскую Федерацию для иностранного гражданина принимаются в случаях, определенных положениями статей 26 и 27 Федерального закона Российской Федерации от 15 августа 1996 года №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Следует отметить, что запрет на въезд в Российскую Федерацию может быть наложен как по линии МВД России (https://мвд.рф/сервисы-гувм), так и по линии других российских уполномоченных органов. Кроме того, такие решения могут быть приняты непосредственно на этапе въезда в Российскую Федерацию при выявлении угрозообразующих рисков у иностранных граждан.

Введенный режим усиленного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российскую Федерацию распространяются на всех иностранных граждан и направлен на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в Российской Федерации после теракта в "Крокус Сити Холле".


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URL: https://www.vb.kg/440683
Теги:
граница, Россия
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