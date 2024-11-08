Погода
$ 86.12 - 86.58
€ 92.55 - 93.55

Мирзиёев выступил за признание Восточного Иерусалима столицей Палестины

160  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года – это единственный путь решения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), которое прошло 6 ноября.

Мирзиёев отметил, что в последние месяцы международная обстановка значительно обострилась.

"Речь прежде всего идет о продолжающейся на Ближнем Востоке несправедливой войне и наблюдающихся двойных стандартах. Ничем невозможно оправдать беспрецедентную гуманитарную трагедию в секторе Газа и Ливане, разрушительные атаки против мирного населения, особенно гибель невинных детей, стариков и женщин. Мы также решительно осуждаем действия, направленные на ограничение деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам", - заявил президент Узбекистана.

Мирзиёев выразил надежду, что на саммите арабо-мусульманских государств, который пройдет на следующей неделе в Эр-Рияде "будет найдено конструктивное политическое решение данной проблемы".

ℹ️ О создании Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме палестинцы объявили в ноябре 1988 года. Тогда же СССР официально признал палестинское государство, и в !990 году в Москве было открыто посольство Государства Палестина. В 1992-2000 годах Палестину признали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, ряд стран Латинской Америки. В ноябре 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 67/191, согласно которой Палестине был предоставлен статус государства-наблюдателя при ООН. К июню 2024 года о признании Палестины в качестве государства заявили 146 из 193 стран-членов ООН.

В результате арабо-израильской войны 1948-1949 годов Иерусалим был разделен между Трансиорданией (ныне Иордания), установившей контроль за восточной частью города, и Израилем, которому отошла его западная часть. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль получил контроль над всем городом.

В январе 1950 года Израиль объявил Иерусалим своей столицей и перевел в его западную часть государственные учреждения, а 30 июля 1980 года назвал Иерусалим своей "единой и неделимой столицей".

Израильский суверенитет над восточной частью города официально не был признан ООН и значительной частью международного сообщества. 6 декабря 2017 года США, президентом которых тогда был Дональд Трамп, заявили о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда своего посольства из Тель-Авива. Спустя две недели Генассамблея ООН большинством в 128 голосов осудила признание Иерусалима израильской столицей.

Источник: Фергана


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440686
Теги:
Палестина, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  