Мирзиёев выступил за признание Восточного Иерусалима столицей Палестины

Создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года – это единственный путь решения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), которое прошло 6 ноября.

Мирзиёев отметил, что в последние месяцы международная обстановка значительно обострилась.

"Речь прежде всего идет о продолжающейся на Ближнем Востоке несправедливой войне и наблюдающихся двойных стандартах. Ничем невозможно оправдать беспрецедентную гуманитарную трагедию в секторе Газа и Ливане, разрушительные атаки против мирного населения, особенно гибель невинных детей, стариков и женщин. Мы также решительно осуждаем действия, направленные на ограничение деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам", - заявил президент Узбекистана.

Мирзиёев выразил надежду, что на саммите арабо-мусульманских государств, который пройдет на следующей неделе в Эр-Рияде "будет найдено конструктивное политическое решение данной проблемы".

ℹ️ О создании Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме палестинцы объявили в ноябре 1988 года. Тогда же СССР официально признал палестинское государство, и в !990 году в Москве было открыто посольство Государства Палестина. В 1992-2000 годах Палестину признали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, ряд стран Латинской Америки. В ноябре 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 67/191, согласно которой Палестине был предоставлен статус государства-наблюдателя при ООН. К июню 2024 года о признании Палестины в качестве государства заявили 146 из 193 стран-членов ООН.

В результате арабо-израильской войны 1948-1949 годов Иерусалим был разделен между Трансиорданией (ныне Иордания), установившей контроль за восточной частью города, и Израилем, которому отошла его западная часть. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль получил контроль над всем городом.

В январе 1950 года Израиль объявил Иерусалим своей столицей и перевел в его западную часть государственные учреждения, а 30 июля 1980 года назвал Иерусалим своей "единой и неделимой столицей".

Израильский суверенитет над восточной частью города официально не был признан ООН и значительной частью международного сообщества. 6 декабря 2017 года США, президентом которых тогда был Дональд Трамп, заявили о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда своего посольства из Тель-Авива. Спустя две недели Генассамблея ООН большинством в 128 голосов осудила признание Иерусалима израильской столицей.

Источник: Фергана