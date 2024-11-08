Расул Султангазиев: Самая большая награда - это когда о тебе забыл пациент

Одного из ведущих хирургов страны, доктора медицинских наук Расула Султангазиева и его коллегу Жаныбека Эркинбаева, анестезиолога-реаниматолога, о котором говорят, как о профессионале от Бога, трудно чем-то удивить. Не раз случались нестандартные сложные ситуации в операционной, когда организм пациента сдавался – останавливалось сердце, отказывали почки и другие органы, а они не отступали и творили настоящее чудо: спасали жизнь больным с заболеваниями, при которых выживают единицы.

Но случай с одним из последних их пациентов - девятилетним Нуржигитом их и удивил, и, мягко говоря, задел. Как у ребенка в таком возрасте могли образоваться камни в протоке поджелудочной железы да еще таких огромных размеров, которые почти шесть лет изводили его болями и которые едва не погубили его из-за начавшихся опасных осложнений.

- Поэтому надо было успеть помочь ребенку, избежать катастрофы, поскольку без нашей помощи он мог погибнуть. Мы рассмотрели несколько вариантов предстоящей операции, чтобы минимально травматично для него добиться максимального эффекта. Сложность заключалась и в том, что наш маленький пациент уже перенес две операции. А повторные операции всегда технически сложнее первой. Редко они обходятся без "сюрпризов", тем более, что у ребенка уже был удален желчный пузырь, а вскоре мальчика вновь прооперировали по поводу начавшегося желчного перитонита. Поэтому пришлось искать из этой непростой ситуации конструктивный выход, чтобы с меньшей кровью провести новую реконструкцию, - пояснил Расул Абалиевич. – Мы, повторяю, очень тщательно подготовились к этой операции, обследовали мальчика досконально, взвесили все "за" и "против", и выбрали более щадящий для нашего маленького пациента метод, но радикальный. Как теперь выяснилось, не ошиблись. Результаты обследований после операции подтверждают, что о своих болячках Нуржигит забудет на всю жизнь.

По словам его мамы, проблемы со здоровьем у сына начались, когда ему было три года. Периодически он жаловался на боли в животе. Врачи сказали, что у него гастрит, от которого его долго лечили. Боль же то проходила, то периодически вновь возникала, мальчика вновь показывали врачам, ему вновь назначали лечение. А в июне Нуржигита с острыми болями в животе экстренно доставили в больницу в Караколе, где ему удалили желчный пузырь.

А следующий день едва не стал последним в его жизни. У мальчика начался желчный перитонит: в брюшине развилась бурная воспалительная реакция из-за раздражающего воздействия желчи. Состояние ребенка стремительно ухудшалось и могло в любой момент привести либо к сепсису, либо к инфекционно-токсическому шоку. Иными словами жизнь мальчика зависела от того, насколько своевременно ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Его экстренно перевезли в Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке и сразу взяли в операционную.

Как выяснилось, из-за высокого давления у больного лопнул печеночный проток. Хирурги успели спасти ребенку жизнь, провели реконструктивную операцию на печеночных протоках и выписали домой. Но через некоторое время к Нуржигиту вернулись прежние болевые приступы, поскольку остались камни в протоке поджелудочной железы. Мальчику вновь делали обезболивающие уколы, но это все только на время облегчало его состояние.

- Нам советовали сделать операцию за рубежом, - говорит мама маленького пациента. – Но стоить она будет не менее 25 тысяч долларов. Даже если бы мы с мужем продали, как говорится, все до последней нитки, то не собрали бы таких средств. Мы были в полном отчаянии, не зная, как помочь сыну, видели, как он мучается от болей, которые стали повторяться чаще, которые мы заглушали на время таблетками и уколами. На наше счастье один из врачей – пошли ему, Бог, здоровья и добра – посоветовал обратиться в клинику "Аманат" МУКа, к Расулу Абалиевичу Султангазиеву.

Видя, с каким вниманием Расул Абалиевич и Жаныбек Сардалович отнеслись к моему сыну, у меня немного прошел страх за ребенка. Появилась надежда, что здесь ему наконец-то помогут. И она оправдалась, наш сын здоров. Мы с мужем благодарны всему персоналу хирургического отделения университетской клиники "Аманат", который умеет профессионально работать, доброжелательно настроен ко всем больным, очень нуждающимся в поддержке в непростое для них время. Такая слаженная команда внушает доверие к врачам, к клинике вообще, - сказала счастливая мама мальчика.

Однажды я спросила Расула Абалиевича, какая операция у него была самой сложной, и он со свойственной ему легкой улыбкой ответил, что любая операция - самая сложная, поскольку каждый пациент – это особый случай.

- Взять этот случай с Нуржигитом. Причиной всех осложнений и болей у него были камни в протоке поджелудочной железы, причем довольно больших размеров - шесть-семь миллиметров, в то время как сам проток диаметром два-три миллиметра. Они не давали прохода панкреатическому соку, и он уходил в хвост поджелудочной железы. В итоге сформировалась ложная киста – пузырь, наполненный жидкостью из некротических тканей, ферментов поджелудочной железы, крови. Панкреатическая киста сама по себе является опасной патологией. У Нуржигита она уже достигла таких больших размеров, что могла разорваться. Процент летальных исходов в таких случаях очень высокий. Ослабленный организм Нуржигита мог бы и не справиться с такой бедой.

Чтобы радикально устранить весь этот патологический процесс и восстановить нормальную функцию поджелудочной железы, мне пришлось провести большую реконструкцию после проведенных ранее операций, иссечь сформированные ранее анастомозы (соединения) и проложить их по-новому. Особенно технически сложно было повторно формировать анастомоз с печеночным протоком. Малейшая неточность, и операцию пришлось бы проводить заново. Такое мы допустить не могли. Я дренировал кисту поджелудочной железы, убрал камни из ее протока и сделал четыре анастомоза – соединил отводящую петлю тонкого кишечника с хвостом поджелудочной железы, кистой и с печеночным протоком, а затем - кишечник и кишечником. В итоге панкреатический сок и желчь теперь идут отдельной петлей вниз, - пояснил Султангазиев.

По мнению его коллег, такая операция ребенку выполнена впервые в стране. Лет десять назад, как рассказал Расул Абалиевич, подобный случай в его практике был, но со взрослым мужчиной. За него тоже тогда пришлось побороться. Зато бывший пациент Султангазиева жив-здоров и каждое утро по WhatsApp желает своему спасителю доброго дня.

По словам матери Нуржигита, она сына не узнает, он стал активным и веселым. Сам же он

рассказал мне, что мечтает быстрее пойти в школу, у него теперь ничего не болит, и он соскучился по друзьям. И совсем-совсем теперь не боится врачей. "Надо только чуть-чуть потерпеть", - доверительно признался он мне во время перевязки, которую делал Расул Абалиевич. Кстати, Султангазиев не только пошел нехоженым путем во время операции, но и применил особый металлический шовный материал из кобальтового сплава, который не вызывает реакции тканей и не оставляет рубцов. То есть он сделал все, чтобы ребенок навсегда забыл о своей болезни и о врачах. "Это самая большая награда, когда твои пациенты забывают о тебе. Значит, с ними все хорошо", - считает Расул Султангазиев.