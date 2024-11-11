Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос "мы или они". Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Хочу вновь подчеркнуть - в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: "кто не с нами, тот против нас" - мы же так не говорим никогда.

Россия нужна миру, и никакие решения "начальников над другими" не способны изменить это, страна направлена "к восходящему многообразию", сказал президент.

Запад, по словам Путина, предпринял "беспрецедентную" попытку отлучить Россию от мировой политической и экономической системы: "Объем санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории".

Запад цепляется за собственную монополию, пытается сохранить власть, продолжил глава государства.

Эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение действительно общих проблем, которые затрагивают всех, проблем демографии и социального неравенства, доступности медицины и новых технологий, отметил он.

Российские власти неоднократно обвиняли Запад, и в частности США, в стремлении к гегемонии. После распада СССР Москва надеялась на выстраивание с Вашингтоном равноправных отношений, но США использовали Россию для выкачивания из нее дивидендов, мир пришел к однополярности, и Соединенные Штаты стали "мировым жандармом", говорил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: news.mail.ru