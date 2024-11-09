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В российских школах вместо звонков зазвучит классическая музыка

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- Светлана Лаптева
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В российских школах в 2024/25 учебном году вместо звонков будут звучать фрагменты классических музыкальных произведений и популярных мелодий. Инициатива стартует в этом месяце в рамках проекта "Музыка вместо звонков". Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

"Проект "Музыка вместо звонков" реализует Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий", – пишет источник.

Проект нацелен на приобщение ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся отечественных композиторов. Каждый месяц этого учебного года посвятят определенной памятной дате.

В ноябре юные слушатели смогут оценить песни композитора Александры Пахмутовой к 95-летию со дня ее рождения: "Орлята учатся летать", "Хорошие девчата", "Надежда" и "Трус не играет в хоккей". Их выбрали по итогам онлайн-голосования. Мелодии исполнили и записали детские музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары.

В декабре школьники будут слушать музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского.

С января по май следующего года мелодии посвятят значимым историческим датам и темам занятий "Разговоров о важном".

Источник: don24.ru


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URL: https://www.vb.kg/440693
Теги:
музыка, Россия, школа, выпускной вечер
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