Мировые эксперты просят президента КР сохранить троллейбусную сеть Бишкека

Международное экспертное сообщество ученых по транспорту обратилось к президенту Кыргызстана и мэру Бишкека с открытым письмом о сохранении одной из лучших троллейбусных систем в мире. Ученые из Нидерландов, Германии, Канады, Турции, Великобритании, Италии, Болгарии, Польши и Финляндии подписали письмо, подчеркнув важность сохранения экологичного транспорта в условиях угрозы загрязнения воздуха в столице. Об этом сообщают экоактивисты Бишкека.

Уважаемый господин президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров,

Уважаемый мэр города Бишкек Айбек Джанышбекович Джунушалиев,

Мы искренне поздравляем Вас со 100-летием образования Кара-Кыргызской Автономной Республики и 74-летием развития троллейбусного движения в Вашей стране. Мы отмечаем Ваши усилия по развитию экологичного транспорта в столице и других городах.

Инициатива мэрии Бишкека по демонтажу одной из самых эффективных и экологичных транспортных систем вызывает серьёзную обеспокоенность среди международного сообщества экспертов и исследователей в области транспорта и мобильности. Для эффективного решения проблемы загрязнения воздуха и климатического кризиса мэрии Бишкека и правительству Кыргызстана необходим комплексный план действий, включающий переход на транспорт с нулевыми выбросами. К счастью, в городе уже существует транспортная система, способная ежегодно перевозить 20 миллионов пассажиров без вредных выбросов - троллейбус.

Троллейбусные системы переживают "ренессанс" во многих европейских странах. Вильнюс и Таллин, столицы Литвы и Эстонии, недавно приняли решение о реконструкции существующих троллейбусных сетей. Прага, один из популярных туристических центров Европы, начала строить новую систему с нуля, открыв новые линии в 2023 году. Швейцария, Франция, Австрия, Италия, а также Польша, Болгария и Чехия - это лишь некоторые из стран, где троллейбусные сети широко распространены и высоко ценятся.

На протяжении последних лет Бишкек входит в десятку самых загрязнённых городов мира в зимний период. При этом столица Кыргызстана занимает место в двадцатке лучших городов мира по протяжённости троллейбусной инфраструктуры. Для жителей Бишкека и Кыргызстана существует огромный неиспользованный потенциал.

Мы, международное сообщество учёных и исследователей, данной петицией призываем немедленно остановить снос всей или отдельных частей троллейбусной системы в Бишкеке. Мы настоятельно призываем к пересмотру текущей транспортной и экологической политики города Бишкека и Кыргызской Республики.

С уважением,

Международное сообщество учёных и исследователей транспорта и мобильности

Любомир Пожарлиев, научный сотрудник Лейбницкого института региональной географии (IfL), Лейпциг, Германия

Богдан Новошицкий, исследователь, Лейбницкий институт региональной географии (IfL), Лейпциг, Германия

Клаудия Косичинска, пост-док Польской академии наук, Институт славянских исследований

Д-р Лела Рехвиашвили, Лейбницкий институт региональной географии (IfL), Лейпциг, Германия

Профессор Жорди Техель Горгас, Университет Нешателя, Швейцария

Профессор Питер Адей, Лондонский университет Ройал Холлоуэй, Великобритания

Александр Зеленцов, научный сотрудник Лейбницкого института региональной географии (IfL), Лейпциг, Германия

Профессор д-р Гийс Мом, Эйндховенский технологический университет, Нидерланды

Профессор Карлос Лопес Гальвиз, Ланкастерский университет, Великобритания

Профессор Говинд Гопакумар, Университет Конкордия, Канада

Д-р Марианна Костецка, Университет Адама Мицкевича, Познань, Польша

Д-р Мюге Озбек, Университет Кадир Хас, Турция

Д-р Зейнеп Серен Коррейя, Университет Або Академи, Финляндия

Павел Демченко, Скуола Супериоре Меридионале, Италия

Профессор Фрауке Берендт, Эйндховенский технологический университет, Нидерланды

Мария Петрова, научный сотрудник, Лейбницкий институт региональной географии (IfL), Лейпциг, Германия

Егор Мулеев, Лейбницкий институт региональной географии (IfL), Лейпциг, Германия

Йерун Ройер, Лейбницкий институт региональной географии (IfL), Лейпциг, Германия

Кристофер Богл, Нортумбрийский университет, Великобритания

Адам Диксон, Нортумбрийский университет, Великобритания

Профессор Йонас ван дер Стретен, Эйндховенский технологический университет, Нидерланды

Станислав Сергиенко, кандидат наук, Марбургский университет, Германия

Виктория Мызникова, Центр окружающей среды и общества Рэйчел Карсон, Мюнхенский университет Людвига Максимилиана

Владимир Сгибнев, руководитель исследовательской группы по мобильности, Лейбницкий институт региональной географии (IfL), Лейпциг, Германия

Надежда Демиденко, исследовательница

Татьяна Чиненова, исследовательница

Наталья Косовская, исследовательница

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