Женщина, поверившая в "нигерийское письмо", потеряла 90 тысяч долларов

Жительница Ташкента отдала 90 тысяч долларов международным мошенникам, поверив в 3 млрд долларов, оставленных ей в наследство родственником-владельцем крупной компании в Нигерии. Чтобы заплатить эти деньги, она продала дом, в котором жила. По словам сотрудника Центра кибербезопасности МВД Умиджона Хамрокулова, в мировой практике 70 % подобных преступлений остаются нераскрытыми.

Жительница Ташкента была обманута международными мошенниками и потеряла крупную сумму денег. Об этом Kun.uz сообщил сотрудник Центра кибербезопасности МВД Умиджон Хамрокулов.

Инцидент произошел два месяца назад. С женщиной через социальные сети связались некие люди из Нигерии (страна в Африке – ред.), которые сообщили, что там якобы скончался владелец крупной компании и что она предположительно является дальней родственницей миллиардера. "Вы должны прислать нам свой анализ крови, и мы его проверим. Если родство подтвердится, наследство в 3 миллиарда долларов, оставленное главой компании, получите вы", - заявили нигерийские "адвокаты".

Ошарашенная новостью женщина приняла все за чистую монету и отправила анализ крови. Чтобы "проверить его", она перевела мошенникам 1000 долларов. Через некоторое время пришла "добрая весть": она действительно является родственницей этого миллиардера, и именно ее кровь совпала при анализе образцов крови "тысяч людей".

Так началась "эпопея со вступлением в наследство". Мошенники обманули женщину, заявив, что для перевода крупной суммы денег необходимо открыть счет в банке и иметь на нем 20 тысяч долларов.

Далее начался процесс поэтапного вытягивания денег: женщина в несколько приемов перевела преступникам 90 000 долларов, за подготовку мошенниками каких-то документов, юридические услуги и разные другие отговорки. Такой суммы денег у гражданки, конечно же, не было. По этой причине она продала свой дом и вложила все свои деньги в это "дело о наследовании".

"Сумма наследства оценивалась в 3 миллиарда долларов. Поэтому гражданка посчитала, что даже такие крупные вложения окупятся многократно.

Мы уже давно расследуем это дело. Выяснилось, что эти средства на первом этапе попали в Турцию. Мы направили туда запрос и выяснили, что деньги в дальнейшем были переведены в Европу. Таким образом, они сейчас циркулируют в 5-6 странах. По итогу таких сценариев деньги попадают на онлайн-банковские счета, открытые на имена обычных людей на основе захваченной личной информации. И сами владельцы таких счетов ничего не знают об этом", - сообщил в беседе с корреспондентом Kun.uz сотрудник Центра кибербезопасности МВД Умиджон Хамрокулов.

Умиджон Хамрокулов добавил, что подобные преступления совершаются организованными преступными группами. Их очень сложно раскрыть. Согласно мировому опыту 60-70 % подобных преступлений остаются нераскрытыми.

Для справки: "нигерийское письмо" - один из самых распространённых видов мошенничества в Интернете, получивший наибольшее развитие с появлением массовых рассылок по электронной почте (спама). Письма названы так потому, что особое распространение этот вид мошенничества получил в Нигерии, причём ещё до распространения Интернета, когда такие письма массово отправлялись по обычной почте. Однако нигерийские письма приходят и из других африканских стран, а также из городов с большой нигерийской диаспорой (Лондон, Амстердам, Мадрид, Дубай). Рассылка писем началась в середине 1980-х гг.

Как правило, мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях, обещая солидные проценты с сумм. Если получатель согласится участвовать, у него постепенно выманиваются всё более крупные суммы денег якобы на оформление сделок, уплату сборов, взятки чиновникам, и т. п.