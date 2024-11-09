Как купить квартиру в ипотеку?

Если вы не хотите тратить несколько лет на то, чтобы накопить деньги на квартиру (и не факт, что успешно), то единственный способ обзавестись жильем – оформить в банке ипотеку. В этом случае потребуется выбрать подходящую кредитную программу и пройти несколько этапов.

Порядок действий

Чтобы оформить ипотеку, необходимо:

Выбрать банк для кредитования, желательно – свой зарплатный. При выборе следует учитывать репутацию финансового учреждения, его рейтинг надежности, лицензию. Хорошо, если банк готов предложить ипотечную программу с господдержкой. Государственные субсидии позволяют намного уменьшить ставку, что в итоге минимизирует переплату. Ознакомиться с актуальными кредитными программами и выбрать лучший для себя вариант. Подать заявление на ипотеку. Сделать это можно через интернет или в офисе банка. Другой вариант – воспользоваться финансовым онлайн-маркетплейсом, где выкладываются предложения от крупнейших банков страны. Найти подходящее жилье, провести его оценку. Для поиска квартиры можно воспользоваться сайтами застройщиков, агрегаторами недвижимости, сайтами объявлений наподобие Авито. Дождаться одобрения банка. Подписать ипотечный договор и договор купли-продажи. Также потребуется оформить страховку – это обязательное требование по каждой ипотеке. Зарегистрировать права собственности. А если вы купили изначально ипотечное жилье, то Росреестр переоформит залог на квартиру на ваше имя.

После того как вы выполните все действия, квартира станет вашей собственностью. Однако до момента полного погашения ипотеки на жилье будет наложено ограничение. Вы не сможете продавать свою квартиру, обменивать ее, менять ее параметры.

Особенности оценки квартиры

Для того чтобы оценить недвижимость, необходимо обратиться в саморегулируемую организацию и воспользоваться услугами профессионального оценщика. Специалист составит официальный документ, который затем передается в банк. Без этого получить заемные средства на покупку жилья не получится.

Оценщик внимательно осматривает квартиру и проверяет следующие факторы:

район, инфраструктура, транспортная доступность; степень износа жилого дома; продолжительность эксплуатации дома; площадь; ремонт; состояние коммуникаций; стоимость аналогичных квартир на рынке недвижимости.

После этого специалист рассчитывает итоговую стоимость выбранной квартиры.

Когда банк получит экспертизу, он примет решение, выдавать ли вам ипотеку. Весь процесс занимает всего несколько дней.

Стоит ли оформлять ипотеку

Есть несколько причин, по которым люди предпочитают ипотеку: