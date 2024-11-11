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"Создана целевая программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы"

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- Светлана Лаптева
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Сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков в Центральноазиатском регионе. Несмотря на всю остроту проблемы, на данном участке зоны ответственности ОДКБ нам удается сохранять контроль. Об этом на на 12-й встрече секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ заявил Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, организация продолжает отслеживать связанные с "афганским узлом" вызовы и угрозы, координировать усилия по противодействию им с использованием возможностей Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ.

"28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ мы представим на утверждение глав государств проект Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Соответствующий проект Решения по этому вопросу одобрен и подписан членами СМИД, СМО и КССБ ОДКБ на заседаниях уставных органов Организации в мае – июне 2024 года. В Программу включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение мира и безопасности в регионе", - сказал Имангали Тасмагамбетов.


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URL: https://www.vb.kg/440716
Теги:
Афганистан, граница, СНГ, Таджикистан, ОДКБ
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