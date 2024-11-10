Садыр Жапаров: Молодежь - главный локомотив развития Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, поздравил кыргызстанцев с Днем молодежи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Текст поздравления президента:

"Уважаемая молодежь Кыргызстана!

Представители будущего поколения!

От всей души поздравляю вас с Днем молодежи – праздником юношеской энергии, оптимизма и твердой веры в светлое будущее!

Молодость – это этап в жизни человека, когда формируется мировоззрение и стремление к социальным переменам.

Сегодня около 35 % населения нашей страны составляют молодые люди. Наша молодежь, являющаяся катализатором социальных перемен, вносит большой вклад в развитие государства. Ваши достижения в науке и образовании, искусстве и культуре, спорте и общественной жизни ярко свидетельствуют о том, что будущее Кыргызстана полно возможностей и открытых горизонтов. Молодежь – главный локомотив развития нашей страны! Поэтому молодежь Кыргызстана – наша гордость и надежда!

Наша Конституция гарантирует духовное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи. Со стороны государства предпринимаются все усилия по поддержке молодежи и развитию ее потенциала. В рамках реализации Закона Кыргызской Республики "О молодежи" осуществляется ряд мероприятий на основе Положения о порядке осуществления, стимулирования и поощрения молодежной волонтерской деятельности, Положения о молодежном движении Кыргызской Республики и других подзаконных актов. К примеру, успешно реализуется проект "Участвуй. Выбирай. Голосуй.", который направлен на обеспечение активного участия молодежи в выборах и предотвращение ее пассивности в избирательных процессах.

Вместе с тем планируется строительство молодежных центров, оснащенных всем необходимым оборудованием и техникой, с целью создания условий для того, чтобы молодежь в регионах могла правильно использовать свое время, приятно проводить время и осваивать новые знания и навыки.

Дорогие друзья!

Наша страна нуждается в ваших ярких идеях, поддержке и вдохновляющих творческих инициативах. Вы – созидатели будущего нашей страны, те, кто закладывает основы для ее процветания и развития. Я призываю вас быть активными, не бояться брать на себя ответственность и с неукротимым стремлением покорять новые вершины.

Давайте вместе создадим светлое будущее для Нового Кыргызстана. С праздником!"