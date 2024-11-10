Садыр Жапаров поздравил ученых Кыргызстана с Днем науки

Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, поздравил ученых и деятелей науки с профессиональным праздником - Днем науки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые ученые! Уважаемые представители мира науки!

От всей души поздравляю вас с сегодняшним Днем науки Кыргызской Республики! Конкурентоспособность в мировой экономике определяется научными и научно-техническими возможностями каждой страны, поэтому проводимая государственная политика в сфере науки направлена на активизацию научной деятельности, необходимой для устойчивого развития Кыргызстана. Как вы знаете, был принят Указ "О мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны" для активизации деятельности в области науки, техники, инноваций, укрепления связей между учеными по развитию научно-технических исследований.

В настоящее время ускорение темпов научно-технического прогресса и его развитие в соответствии с требованиями сегодняшних вызовов является жизненно важным для каждой отрасли экономики страны. Посредством новых технологий и научных решений мы должны создать условия для модернизации промышленности и экономики, изменения структуры производства, открытия новых рынков сбыта, укрепления межрегиональных и межгосударственных экономических связей.

Рассматривая науку как важнейшую отрасль для развития государства, мы прилагаем все усилия для надлежащего развития материально-технической базы, научно-исследовательского потенциала, проведения единой координации научной системы страны. Только благодаря инвестициям в науку и инновации мы сможем выйти на новый этап развития и присоединиться к глобальному научному пространству в качестве равноправных участников. В любой отрасли мы должны стремиться к выполнению работы только с научной точки зрения.

Наша общая цель – сделать науку ведущей силой на пути страны к будущему! Обеспечение развития Кыргызстана невозможно без крупных проектов в области фундаментальных и прикладных наук, поэтому, уважаемые ученые, одной из важнейших задач, стоящих перед вами, является осуществление совместных проектов в тесном сотрудничестве с международными учеными, подготовка кадров, владеющих современными знаниями мирового уровня.

Уважаемые представители научных кругов! Еще одна хорошая новость заключается в том, что в ближайшее время после капитального ремонта откроет свои двери здание Национальной академии наук Кыргызской Республики. Это еще один шаг государства, направленный на улучшение условий жизни наших ученых.

Желаю вам творческих успехов, новых открытий и реализации крупных проектов, которые внесут значительный вклад в развитие нашего общества. Пусть ваша научная деятельность будет сопровождаться успехами и достижениями!"