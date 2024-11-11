В Таджикистане обнаружили останки динозавра, датируемые 85 миллионами лет

Раскопки были проведены в поселке Кансай в Согдийской области, который оказался просто кладезем захоронения древних ящеров, обитающих здесь в эпоху мелового периода. Также ученые обнаружили останки и других более мелких животных того периода – черепах, крокодилов, амфибий и рыб.

В совместной российско-таджикской экспедиции принял участие единственный отечественный магистрант-палеонтолог.

Сокровищница динозавров

Небольшой поселок Кансай на севере Таджикистана известен палеонтологам со всего мира. Здесь был обнаружен богатый комплекс динозавров, в том числе и теризинозавров.

В 1960-х годах здесь проводил масштабные раскопки Палеонтологический институт АН СССР под руководством известного палеонтолога Анатолия Рождественского. Были описаны различные виды "ящероногих" динозаров, а также наиболее информативная часть скелета теризинозавра – почти полностью сохранившаяся его бедренная кость.

Меловой период - самый продолжительный из периодов мезозойской эры, продлившийся около 79 млн лет (начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад).

Масштабные раскопки в Кансае проходили также в 1980-е годы. Тогда известный российский палеонтолог Лев Несов обнаружил тут останки млекопитающих мелового периода.

Лягушки, крокодилы, черепахи и... опять динозавры

В этот раз интерес современных ученых пал не на динозавров, хотя без них также не обошлось. Их целью стало изучение небольших позвоночных, обитающих в позднемеловой период.

В состав совместной экспедиции, которая продолжалась с 20 по 28 октября, вошли российские палеонтологи из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. От Таджикистана в раскопочных работах приняли участие двое ученых – магистрант-палеонтолог Умед Набиев и эколог и ихтиолог Гафурджон Каримов.

Руководил группой профессор Павел Скучас, завкафедрой зоологии и позвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета.

В результате раскопок были обнаружены останки ящериц, саламандр, лягушек, а также рыб.

Работы проводились в огромном каньоне, в котором исследовалась его боковая поверхность, в частности, верхнемеловые отложения. "Мы использовали метод промывки, что позволяет исследовать мелкие части – кости, позвонки, зубы, челюсти. Из-за того, что они очень хрупкие, на поверхность породы мы наносили специальный клей, что позволяло извлечь кость целиком, не повредив ее", – поделился в разговоре с "Азия-Плюс" Умед Набиев.

Также ученые обнаружили останки и более крупных животных, живущих в этот период. Были найдены части панциря крокодила и черепахи, а также обломки костей динозавра.

"Динозавр датируется примерно 85 миллионами лет. К какой части тела принадлежат найденные кости, будет известно в результате дальнейших исследований", – рассказал Набиев.

Также ученые обнаружили останки и более крупных животных, живущих в этот период. Были найдены части панциря крокодила и черепахи, а также обломки костей динозавра.

"Динозавр датируется примерно 85 миллионами лет. К какой части тела принадлежат найденные кости, будет известно в результате дальнейших исследований", – рассказал Набиев.

Находки в Кайраккуме

Часть костных останков была передана в Историко-краеведческий музей Согдийской области. По словам Мансура Бойматова, директора музея, данные находки палеонтологов отнюдь не единственные, обнаруженные на территории области.

"У членов экспедиции также вызвали интерес и другие реликвии, хранящиеся в музее, в частности челюсть южного слона, датируемая 2,5 миллионами лет. Останки животного были обнаружены в 2013 году на берегу Кайраккумского водохранилища", – рассказал Бойматов.

Останки южного слона находили ученые и в 1978 году. Тогда местные скульпторы воспроизвели внешний вид животного и отобразили его в созданном барельефе, который украшал в те годы интерьер худжандского музея.

Один на всю страну

К слову, молодой таджикский ученый Умед Набиев является на сегодняшний день единственным современным отечественным палеонтологом. Он изучает данное направление, обучаясь на 2 курсе магистратуры в Институте зоологии и паразитологии Национальной академии наук Таджикистана.

На сегодня в стране не осталось ни одного местного специалиста, кто мог бы преподавать студентам науку об окаменелых ископаемых животных и растений. Последним палеонтологом с мировым именем в Таджикистане был Шариф Шарапов, который ушел из жизни в 2023 году.

"В прошлом году наш университет начал сотрудничество с российскими учеными, которые выразили желание преподавать предмет палеонтологии. Мне предложили освоить данное направление, и пока я единственный из студентов, кто выбрал эту специальность", – говорит молодой ученый.

Его руководителем является Дмитрий Гимранов, кандидат биологических наук, сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. Он также принял участие в нынешней экспедиции в Кансае.

"Это мои первые раскопки такого масштаба. Мне очень повезло – это уникальная возможность пройти учебную практику в команде лучших палеонтологов, учиться у них и перенять бесценный опыт", – поделился Набиев.

Источник: ASIA-Plus