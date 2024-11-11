Поменяйте подходы к работе. Гороскоп с 11 по 17 ноября

В начале недели делам и общению могут мешать повышенная критичность и консервативность. Креативный взгляд на обыденные вещи поможет преодолеть возникшую стагнацию. Луна завершает рост 16 ноября и в этот день состоится Полнолуние. До субботы можно браться за новые дела, давать старт проектам, заниматься регистрацией компаний.

Овен – столкнувшись с трудностями в учёбе, переговорах, особенно с зарубежными партнёрами, а также в поездках, не теряйте веры в успех. Уныние может привести к ухудшению здоровья. Советы и примеры людей из вашего окружения помогут найти выход из тупиковой ситуации и отпраздновать вместе успех. Расширится круг делового и дружеского общения, а возможно вы встретите свою любовь. Досуг будет содействовать восстановлении гармонии в общении с детьми и второй половинкой.

Телец – финансовые поступления увеличатся, что привлечёт к вам нездоровый интерес. Воздержитесь от одалживания денег, а также от вложений в совместные проекты, если не хотите остаться ни с чем. За советом даже к давним знакомым также не стоит обращаться, поскольку итог этих советов окажется неудачным. Сосредоточьтесь на работе, которая и способна повлиять на уровень доходов. Возможна удачная смена работы, либо получение дополнительной. Полезно часть средств направить на укрепление здоровья. Профилактические процедуры окажутся своевременными.

Близнецы – столкнувшись с критичным настроением руководства и деловых партнёров, не вступайте в споры. Они могут придираться к каждому слову и написанной букве, а потому чем больше вы напишите или скажете в ответ, тем сильнее будет конфликт. Ваши мысли произведут фурор во время различных презентаций, публичных мероприятий, а также на вечеринках ив этом случае стоит проявить красноречие. Вас ожидает успех. К концу недели настроение улучшится у руководства, и вы сможете получить документы, решить нужные вопросы.

Рак – люди, которых вы знаете не первый день, с недоверием отнесутся к оригинальным идеям, а потому зарубят на корню вашу инициативу. Не падайте духом и не закапывайтесь в рутину повседневности. Найдутся люди, которые не только оценят ваши идеи, но и поддержат их. Среди голоса критиков, услышав голос поддержки, претворяйте в жизнь задуманное, а если надо, то и отправляйтесь в поездки. Самое время преподнести романтичный сюрприз любимому человеку.

Лев – привычные подходы при решении финансовых вопросов устарели и уже не наполнят казну доходами как прежде. Воздержитесь от оформления кредитов. Оцените возможности свежим взглядом, почитайте новости, пройдите обучение. Творческий подход позволит выбраться из финансового тупика и пополнить казну. Благодаря доходам удастся совершить важные покупки. Результативно сложатся поездки. Можно заниматься переездом, поставкой товара, отправлять посылки,

Дева – домочадцы склонны зарубать любую вашу инициативу на корню, а различные знакомые критиковать ваши начинания. Не отвлекайтесь на споры с ними и попытку убедить в перспективности ваших решений. Воплощая возникшие идеи, вы сможете существенно пополнить казну, расширить собственной бизнес, а также совершить выгодные приобретения. Удачны сделки с недвижимостью. В завершении недели возможны вдохновляющие поездки и встречи.

Весы – если работа перестала вдохновлять, а рутина занимает всё свободное время, пересмотрите свои приоритеты, поменяйте подходы к работе, либо саму работу. Ваши идеи достаточно оригинальны и важно их реализовать, пока под натиском сомнений и критики вы от них не отказались. Поездки в целом удачны, но одевайтесь по сезону. Повышен риск подхватить простуду. При совершении покупок не поддавайтесь н ажиотаж. Серьёзно подойдя к выбору, вы купите то, что нужно.

Скорпион – финансовые затруднения заставят вас заняться поиском дополнительных источников доходов, и вы их найдёте, благодаря чему финансовые трудности отступят надолго. Вступать в споры не спешите. Правду услышать будут не готовы, а потому и ваши высказывания придутся не ко двору. Направьте свою энергию и силы на организацию досуга. Полёт фантазии удивит близких людей, ради которых вы и готовили программу досуга. В общем время пройдёт отлично.

Стрелец – домочадцы будут недовольны вашими идеями, а потому направьте свою энергию в работу и учёбу. Сослуживцам и деловым партнёрам придутся по душе ваши идеи, что и обеспечит успех. В течение будней вероятны поездки, в том числе дальние, а также продуктивное общение с людьми издалека. Выходные лучше провести дома, к этому времени домочадцы поостынут и общение сложится душевно. Стоит позаботиться о здоровье и не перегружать себя работой.

Козерог – не афишируйте свои планы различным знакомым. Возникшая зависть может помешать в реализации намеченного. Зато руководство и влиятельные люди поддержат ваши предложения, откликнутся на просьбы. Возможно карьерное продвижение, получение необходимых документов. Уже достигнув своего, в конце недели вы сможете поделиться радостными новостями с друзьями и знакомыми. Вероятны приятные поездки и романтические свидания.

Водолей – затеи сослуживцев, деловых партнёров и различных знакомых не лучшим образом скажутся на вашем финансовом положении. Давать деньги в долг не желательно, поскольку эти деньги могут вам не вернуть. Поездки сложатся продуктивно, а общение, не связанное с решением финансовых вопросов, сложится продуктивно. Вы узнаете много нового и полезного. Финансовые поступления возможны благодаря работе. Ближе к концу недели можно заняться и оформлением документов.

Рыбы – общение с руководством и влиятельными людьми может складываться непросто, поскольку вы можете столкнуться с критикой. Если не реагировать болезненно на эти реплики, то можно будет уладить финансовые вопрос, а также добиться роста доходов. Можно также рассчитывать и на карьерное продвижение. При выборе решений опирайтесь на сою интуицию. Советы, а также новости могут сбить с толку. Задуманные вами поездки пройдут успешно.

Астролог Андрей Рязанцев