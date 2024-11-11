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Садыр Жапаров про Аспекова: Не стоит обращать внимание на "лающих собак"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент КР Садыр Жапаров в интервью СМИ прокомментировал видеообращения активиста Мелиса Аспекова, который на этот раз обвиняется в присвоении 3 млн долларов, полученных от экс-таможенника Райымбека Матраимова.

По словам главы государства, не стоит обращать внимание на каждую "лающую собаку".

"Как я смогу вытащить государство из трясины, если буду отвечать каждому мошеннику? Вот почему мне приходится игнорировать такого рода "лающих собак" у меня на пути, и продолжать работать. Результат рассудят люди и история.

Не всем ты нравишься на 100 процентов. Обязательно найдутся люди, которые скажут о тебе негативно. Есть те, кто не хочет видеть добрых дел. Самое главное, что нас поддержало большинство народа. Мы обязательно пополним ряды 30 развитых стран мира.

- Известные журналисты Сабыр Муканбетов и Канышай Мамыркулова заявили, что "главе государства предъявлены серьезные обвинения, и что, мол, все выступления Темировп и Аспекова сильно ударили по вашей репутации.

"Меня даже не задевает клевета Аспекова и Темирова. Я не буду отвечать. Зачем мне тратить время на их ответы? Люди могут проанализировать, на чьей стороне правда.

Что касается Канышай и Сабыра, то они как раз одни из тех "лающих собак". Не обращайте на них внимания. Они враги кыргызского народа, которые не видят хороших вещей и развития, происходящих в государстве.


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URL: https://www.vb.kg/440731
Теги:
Садыр Жапаров, Мелис Аспеков, Кыргызстан
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