В Бишкеке пройдет выставка, посвященная Динаре Асановой

В Мемориальном доме-музее М.В. Фрунзе 12 ноября состоится открытие выставки "Динара Асанова: кино вне времени и пространства".

По данным организаторов, выставка посвящена выдающемуся советскому режиссеру Динаре Асановой. Экспозиция погрузит посетителей в мир одной из самых смелых и искренних кинематографисток XX века, чьи фильмы остаются актуальными благодаря глубокой социальной тематике и уникальному режиссерскому подходу.

Выставка объединяет ключевые моменты из жизни и творчества режиссера. Динара Асанова, родившаяся в Киргизской ССР в 1942 году, стала символом советского кино, поднимая в своих работах острые проблемы социализации подрастающего поколения. Ее фильмы, такие как "Пацаны", "Ключ без права передачи", "Не болит голова у дятла" и другие, до сих пор вдохновляют профессиональное сообщество и волнуют зрителей.

На выставке пройдут показы документальных и художественных фильмов Асановой, а посетители смогут познакомиться с её режиссерским стилем.

Вход бесплатный.