iPhone 16 на O!Market: суперцена, бесплатная доставка и кешбэк 2%

Хотите стать обладателем нового iPhone 16 на выгодных условиях?

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Как приобрести iPhone?

откройте приложение "Мой О!" → O!Market → O!Store; добавьте выбранный смартфон в корзину и нажмите "Оформить заказ"; введите адрес доставки и нажмите "Оплатить"; перейдите в кошелек "О!Деньги", чтобы подтвердить оплату.

Курьер отправится к вам в любую погоду, а вы получите кешбэк 2% на бонусный счёт, который можно потратить на пополнение своего баланса, оплату комуслуг или у партнеров бонусной программы: в кафе, магазинах и АЗС.

Сеть магазинов O!Store работает с официальным поставщиком Apple и выполняет все требования закона по регистрации новых устройств. Это значит, что вы получите:

оригинальное устройство, зарегистрированное на территории Кыргызстана и готовое к использованию; 100% качество с официальной гарантией на 1 год.

Суперапп "Мой О!" доступен для абонентов всех мобильных операторов. Скачайте или обновите в Google Play или App Store, чтобы оформить свой заказ прямо сейчас.

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