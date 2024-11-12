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Правительство России сократит штат госорганов на 10%

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Правительство России начинает новую волну оптимизации госслужбы - реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 1 июля 2025 года доберется и до их гораздо более многочисленных территориальных подразделений, где работают порядка 400 тыс. человек. Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений - сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше. Впрочем, 10% не предел, в Белом доме и Кремле ждут предложений самих ведомств и о дальнейшей их эволюции в связи с цифровизацией, сообщает "Коммерсант".

В понимании властей, информатизация неизбежно должна приводить к росту эффективности, что, в свою очередь, позволит снижать численность чиновников и далее, сохранять на госслужбе только дорогих профессионалов и привлекать квалифицированных молодых адекватными их компетенциям заработками.

Белый дом активно приступил к новому этапу реформы госуправления, начатой еще в 2019 году. Тогда сокращениям на 10% подверглись центральные аппараты министерств и ведомств, при этом сэкономленные фонды были "оставлены" в их распоряжении ради возможности повышать выплаты эффективным сотрудникам. Также была изменена система оплаты труда госслужащих - оклады, составлявшие 40% выплат, были повышены, а премии, на которые приходилось 60% выплат, сокращены; в итоге соотношение обязательных и стимулирующих выплат теперь составляет 80/20.

Новый этап реформы затронет значительно большее число госслужащих, занятых в территориальных органах федеральных ведомств.

В них работает порядка 400 тыс. человек, или более 0,5% занятых в российской экономике. Высвобождение даже 10% из них было бы заметно на остродефицитном российском рынке труда - и могло бы отразиться и в цифрах после запятой показателя исторически минимальной сейчас безработицы (2,4%). Впрочем, большинству ведомств может оказаться достаточно сократить незаполненные должности штатного расписания, перенаправив эти средства на повышения выплат работающим,- в некоторых госорганах доля вакантных должностей перекрывает 10% более чем вдвое.

В самом же Белом доме десятипроцентное сокращение штатной численности терорганов воспринимают скорее как ориентир, рассказали "Ъ" в секретариате курирующего административную реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. На деле доля сокращаемых должностей может оказаться и выше. В новой конструкции терорганам придется учитывать и свою цифровизацию, значительно снижающую потребность в персонале. Официально власти об этом не говорят, но о том, что конкурентная борьба моделей "маленьких и очень эффективных за счет цифровизации ведомств" господином Григоренко запущена, участники закрытых совещаний, в частности, в контрольно-надзорной сфере "Ъ" уже сообщали (см. "Ъ" от 28 октября и 5 ноября 2024 года) - как и о том, что одновременные затраты на цифровизацию работы и расширение штатов воспринимаются в Белом доме как дублирующие и неэффективные.

Добро на модернизацию исполнительной власти после длительной паузы от Владимира Путина уже получено: оно оформлено указом №922 от 29 октября 2024 года (документ вышел незамеченным на фоне шока от очередного повышения ЦБ ключевой ставки). Указ требует сокращений к 1 июля 2025 года и запрещает раздувать штаты после. При этом сроки, которые отведены ведомствам на работы по оптимизации своих структур, штатных расписаний и систем оплаты труда, свидетельствуют о том, что на реформу в Белом доме рассчитывали: предложения по "оптимизации" от ведомств, согласно поручениям господина Григоренко, ждут в Минфине уже до 28 декабря, а проекты нормативных актов и доклад президенту о результатах должны быть готовы к 14 марта 2025 года.

Изначально происходящее должно было стать вторым этапом реформы центральных аппаратов министерств, но его развертывание оказалось "подвешено" сначала в связи с пандемией, а затем - из-за последствий военной операции РФ на Украине, и с тех пор тарифные сетки в терподразделениях не пересматривались, "отвязавшись" от значительного роста зарплат в экономике. Впрочем, "обеспечивающие" будущие изменения корректировки пропорций премий и окладов в рамках нынешних фондов оплаты труда в терорганах были реализованы еще в 2023 году. Так, втрое выросли должностные оклады, в шесть раз - размеры окладов за классный чин с одновременным понижением втрое ежемесячных премий. В результате по итогам года соотношение гарантированных и премиальных выплат составило 80/20 против 48/52 в 2021–2022 годах.

Однако без пересмотра подхода к структуре и штатам средний "расчетный уровень оплаты труда гражданских служащих территориальных органов" все еще "составляет 60,3 тыс. руб. (в 2021–2022 годах было 48,9 тыс., с 1 января 2025 года станет 63 тыс.)", говорится в материалах реформы, с которыми ознакомился "Ъ".

"Это на 45% ниже уровня оплаты труда гражданских служащих центральных аппаратов (140,7 тыс. руб. в федеральных службах и агентствах)",- признают в правительстве.

"Это на 45% ниже уровня оплаты труда гражданских служащих центральных аппаратов (140,7 тыс. руб. в федеральных службах и агентствах)",- признают в правительстве.


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URL: https://www.vb.kg/440739
Теги:
правительство, Россия
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