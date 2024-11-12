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В Кыргызстане свыше 9 тысяч человек будут голосовать дистанционно

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В Кыргызстане 9 тысяч 50 человек прошли регистрацию для дистанционного голосования. Об этом в эфире "Биринчи радио" сообщил член Центризбиркома Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, подготовка к выборам ведется согласно календарному плану и уже закреплен окончательный список избирателей, который направлен в выборные участки.

"В этом году, как выизнаете, введено дистанционное голосование, которое было продлено до 6 ноября. На сегодня 9 тыс. 50 человек прошли регистрацию, из них большая часть, свыше 4 тыс.800 человек, зарегистрирована в городе Бишкек. Это те граждане, которые из регионов и временно пребывают в Бишкеке, многие из них студенты, госслужащие. В Караколе около 1,5 тыс. людей, в Баткене свыше 1 тыс. человек, в Оше 800 человек зарегистрированы. В Бишкеке им можно по 4 адресам проголосовать, также в районном центре каждой области есть участковые комиссии для этого. Мы каждый год в это время печатали бюллетени в типографии , перевозили их. Особенность выборов в этом году в том, что на каждом участке будут издаваться бюллетени самостоятельно. Необходимое оборудование поступило, проверено и в ближайшее время будет доставлено на участки", - сказал он.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440742
Теги:
Кыргызстан, местные выборы
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