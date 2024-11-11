Кыргызстан открыл национальный павильон в Баку

Делегация Кыргызской Республики, возглавляемая министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Медером Машиевым, принимает активное участие в 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в столице Азербайджан Баку.

Сегодня, 11 ноября, состоялось открытие Национального павильона Кыргызстана – впервые представленного на COP. Павильон был создан в рамках глобальной инициативы "Пятилетие действий по развитию горных регионов" на 2023-2027 годы, что подчеркивает важность горной повестки для Кыргызстана. Павильон стал центральной площадкой для продвижения интересов и возможностей страны, включая её климатическую повестку, экономический, энергетический и туристический потенциал. В павильоне также установлена традиционная юрта для проведения двусторонних встреч и организована мини-выставка с дегустацией национальных продуктов, таких как мед, сухофрукты и шоколад.

На COP29 ожидается участие более 100 глав государств и правительств, а также делегаций из 150 стран, включая президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Конференция продлится до 22 ноября, и, по прогнозам, соберет около 70 тысяч участников, что делает её одной из крупнейших встреч по вопросам климата.