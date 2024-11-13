Погода
$ 86.11 - 86.58
€ 91.32 - 92.20

Кыргызские, узбекские и турецкие кинематографисты создадут совместный фильм

301  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители кинематографии Кыргызстана, Узбекистана и Турции 9 ноября текущего года в Ташкенте провели встречу и подписали меморандум о реализации совместного кинопроекта.

Меморандум подписали Директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Улан Адамалиев, директор Департамента кинематографии Министерства культуры и туризма Турции Бирол Гювен и директор Агентство кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан Шухратулло Ризаев.

Данный Меморандум был подписан в целях реализации Соглашения о совместном производстве аудиовизуальной продукций между Кыргызстаном и Турцией, который был подписан 5 ноября 2024 года в рамках одиннадцатого саммита Организации Тюркских государств в Бишкеке. Следует отметить, что этот проект – первая совместная работа кинематографистов трех стран. Ранее между Кыргызстаном и Узбекистаном были подписаны несколько Меморандумов о совместном производстве фильмов, а с Турцией впервые планируется снять совместный фильм.

Согласно трехстороннему меморандуму, первым совместным фильмом кыргызских, узбекских и турецких кинематографистов станет спортивная драма, воспевающая дружбу, братство и единство наших народов


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440748
Теги:
кино, Турция, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  