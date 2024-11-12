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Товарооборот Кыргызстана с начала года составил $12 млрд

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Объем внешней и взаимной торговли Кыргызской Республики товарами в январе-сентябре 2024 года составил 12 млрд долларов США и по сравнению с январем-сентябрем 2023 года увеличился на 8,4%, сообщил на брифинге в Бишкеке заместитель председателя Нацстаткома Бакытбек Шокенов.

При этом, экспортные поставки возросли на 28,2 процента, импортные поступления - на 3,7 процента.

Объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС в январе-сентябре 2024 года составил 3,8 млрд. долларов США и по сравнению с январем-сентябрем 2023 года увеличился на 15,2 процента. Наибольшая доля взаимной торговли республики за этот период пришлась на Россию (72,5 процента) и Казахстан (25,7 процента).

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440752
Теги:
торговля, Кыргызстан
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