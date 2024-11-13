Уборка урожая в Кыргызстане завершена на 96,3 %

На сегодняшний день по республике уборка зерновых культур проведена на площади 643,2 тысяч га, что составляет 96,3 % от общей площади, что на 88,8 тысяч га больше по сравнению с прошлым годом.

Уборка пшеницы полностью завершена, площадь которой составляет 240,5 тысяч га, что на 37,8 тысяч га больше по сравнению с прошлым годом. Средняя урожайность составляет 30,0 ц/га, что на 6,6 ц/га выше, чем в 2023 году.

Особенно высокие показатели урожайности наблюдаются в Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областях, где урожайность составляет 29,0-31 ц/га. Валовой сбор составляет 722,1 тысяч тонн, что на 248,2 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом.

Уборка ячменя также завершена и убран на площади 245,9 тысяч га, что на 44,6 тысяч га больше по сравнению с прошлым годом. Урожайность составляет 26,0 ц/га, что на 4,9 ц/га выше, чем в прошлом году. Валовой сбор составляет 638,3 тысяч тонн, что на 214,0 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом. Самая высокая урожайность ячменя отмечена в Чуйской области - 29,1 ц/га.

Также завершены работы по уборке зернобобовых культур, которые убраны на площади 53,0 тыс. га. Урожайность составляет 14,8 ц/га, что на 1,9 ц/га выше, чем в прошлом году. Валовой сбор составляет 78,3 тысяч тонн, что на 11,9 тысяч тонн больше по сравнению с 2023 годом. Самая высокая урожайность зафиксирована в Чуйской области – 18,3 ц/га.

Кукуруза (на зерно) убрана на площади 91,7 тыс. га (83,4 . Урожайность составляет 69,0 ц/га, что на 1,5 ц/га выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовой сбор составляет 632,8 тыс. тонн, что на 44,2 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Наиболее высокая урожайность зафиксирована в Ошской области – 75,6 ц/га.

Картофель убран с площади 65,3 тыс. га (98,3 . Средняя урожайность составляет 178,4 ц/га, что на 1,1 ц/га выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовой сбор составляет 1164,1 тыс. тонн. В Иссык-Кульской области урожайность составляет 197,8 ц/га.

Валовой сбор овощей составляет 1 452,3 тыс. тонн, бахчевых культур – 336,5 тыс. тонн.

Уборка масличных культур проведена на площади 13,8 тыс. га (96,3 , урожайность составляет 11,2 ц/га, валовой сбор составляет 15,4 тыс. тонн.

Что касается сахарной свеклы, она убрана с 11,5 тыс. га. Средняя урожайность составляет 621,7 ц/га, что на 142,7 ц/га выше показателя 2023 года. Валовой сбор составляет 713,9 тыс. тонн, что на 319,7 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году урожайность этой культуры находится на высоком уровне.