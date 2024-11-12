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"КР призывает международное сообщество поддержать усилия горных стран"

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- Виктория Гунгер
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Нет сомнений, что проведение COP-29 в Баку придаст мощный импульс дальнейшему повышению авторитета Азербайджана в мире как страны, уделяющей большое внимание экологическим проблемам. Особенно, когда в этом значимом международном мероприятии принимают участие ведущие страны мир, в том числе и Кыргызстан. Об этом на круглом столе "Роль экологического кризиса в изменении климата" сообщил руководитель Центра Тюркского наследия КНУ им. Баласагына, профессор Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что Кыргызстан активно вносит вклад в копилку общих усилий международного сообщества в борьбе с изменением климата, реализуя и продвигая множество "зеленых" проектов.

"Изменение климата уже привело к интенсивному таянию ледников и сокращению площади оледенения, резкому увеличению периодов засухи и маловодья, ухудшению здоровья людей, а также все большему числу стихийных бедствий. Это очень негативно повлияло и влияет на ключевые сектора экономики, прежде всего, энергетику и сельское хозяйство. Ущерб от прямых и косвенных потерь увеличивается с каждым годом", - подчеркивает Осмоналиев.

Он напомнил, что ледники, находящиеся в горных экосистемах Кыргызстана и Центральной Азии, имеют жизненно важное значение для водно-энергетической и продовольственной безопасности и экологической стабильности.

"Согласно последнему отчету Всемирной метеорологической организации о водных ресурсах, сокращение площадей оледенения в горах Тянь-Шаня и Памира, являющихся частью "Третьего полюса мира", негативно повлияло на жизненно важные реки в регионе. Особо следует подчеркнуть, что Кыргызстан более двадцати лет последовательно продвигает повестку интеграции горной тематики в международные переговоры по вопросам изменения климата на всех уровнях. Он призывает международное сообщество поддержать усилия горных стран, направленные на решение климатических и экологических проблем горных экосистем. И поскольку проблемы и трудности горных стран не должны оставаться проблемами только горных стран, общие усилия на решение вопросов горной проблематики следует направить всему мировому сообществу", - уверен Кайрат Осмоналиев.

Отметим, организатор мероприятия – Центр Тюрксого наследия КНУ им. Баласагына.


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URL: https://www.vb.kg/440760
Теги:
Азербайджан, экология, Кыргызстан, ледники
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