"Двусторонние отношения КР и Азербайджана продолжают устойчивое развитие"

В последние годы двусторонние отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном вышли на траекторию устойчивого развития, их уровень имеет характер углубленного стратегического партнерства. Призыв Кыргызстана к новому механизму диалога на СОР-29 в Баку не только о горах, это о глобальной климатической системе. Об этом на круглом столе "Роль экологического кризиса в изменении климата" сообщил руководитель Центра Тюркского наследия КНУ им. Баласагына, экс-посол КР в АР Кайрат Осмоналиев.

По его словам, горы играют ключевую роль в погодных паттернах, водных циклах и углеродном хранении.

"Защита их - это не региональный вопрос, это глобальная необходимость. Мировое сообщество должно разработать и реализовать эффективные стратегии в ответ на вызовы, с которыми сталкиваются горы, и таким образом значительно способствовать устойчивости глобального климата. Кыргызстан рассматривает Азербайджан в качестве важного партнера по части устойчивого горного развития на мировой арене. В связи с этим ожидается, что инициатива Кыргызстана по заблаговременному включению горной тематики в повестку дня РКИК СОР-29 в Баку будет поддержана азербайджанской стороной", - подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

Отметим, организатор мероприятия – Центр Тюрксого наследия КНУ им. Баласагына.