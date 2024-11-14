Швейцария презентовала медицинский проект в Кыргызстане

Швейцарский проект "Реформы медицинского образования в Кыргызской Республике" в Бишкеке представил результаты, достигнутые за последние 10 лет, на конференции, посвященной его завершению.

На конференции местные и международные партнеры и доноры обсудили достижения проекта, а также перспективы на будущее и устойчивость достигнутых результатов.

Заместитель министра здравоохранения КР Каарманбек Байдавлетов подчеркнул важность достижений проекта для улучшения медицинского обслуживания, заявив, что изменения, достигнутые в рамках реформы медицинского образования, крайне важны для обеспечения граждан Кыргызстана качественными и доступными услугами здравоохранения.

Посол Швейцарии в Кыргызской Республике доктор Оливье Бангертер также отметил в своем выступлении: "Я горжусь хорошими результатами реформ медицинского и сестринского образования в Кыргызстане, которые были поддержаны Швейцарией. Качественное медицинское и сестринское образование необходимо для подготовки квалифицированных медицинских работников для страны".

За эти годы было достигнуто много успехов: изменение процессов и законодательства; укрепление управления медицинским образованием; внедрение новых учебных программ и подходов; развитие роли профессиональных медицинских ассоциаций; введение независимой оценки компетенций медицинских работников и создание основ для реформы сестринского образования.

Швейцарский проект по реформированию медицинского образования (проект MER) был инициирован по просьбе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики на основе Национальной программы реформирования здравоохранения "Ден Соолук" (2011-2018 годы) с целью повышения качества подготовки новых врачей для более полного удовлетворения потребностей населения Кыргызстана в услугах здравоохранения.

Сотрудничество началось в 2007 году и было направлено на высшее медицинское образование с особым акцентом на семейную медицину. Признавая необходимость расширения этих реформ, в 2014 году был запущен проект MER, предусматривающий мероприятия по реформированию додипломного, последипломного и непрерывного медицинского образования. На втором этапе (с 2017 по 2021 год) в проект был внесен новый элемент - реформа сестринского образования. На третьем этапе (2021-2024 годы) основное внимание уделялось укреплению профессиональных медицинских ассоциаций, реализации реформы сестринского образования и развитию центра независимой оценки компетенций.

С 2007 года Швейцария выделила более 10 миллионов швейцарских франков (более 12 миллионов долларов США) на реализацию проекта MER в Кыргызстане. За 25 лет Швейцария инвестировала более 80 миллионов швейцарских франков в укрепление сектора здравоохранения Кыргызстана.