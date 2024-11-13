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"Кыргызстан может снизить выбросы парниковых газов на 44 процента"

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- Светлана Лаптева
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Необходимо активно развивать возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность, снижать потребление угля за счет Г, и газификации, сокращать потери в передаче и распределении электроэнергии, и тогда, при международной поддержке Кыргызстан может снизить выбросы парниковых газов до 44 процентов. Об этом говорил в своем выступлении президент Кыргызстана Садыр Жапаров на СОР29 в Баку.

Глава Кыргызстана напомнил, что Кыргызстан планирует снизить выбросы на 16 процентов по сравнению с уровнем по сценарию "бизнес как обычно".А в случае привлечения международной помощи стран готова сократить число выбросов на 44 процента.

И понятно, что для этого необходимо перестроить отношение всего общества , бизнеса к этой проблеме - активно развивать ВИЭ, повышать энергоэффективность домов, снижать потребление угля за счет газификации, а также сокращать потери в передаче и распределении электроэнергии.

Особое внимание планируется уделить модернизации систем теплоснабжения в городах и информированию населения о мерах по снижению выбросов в энергетическом секторе.


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URL: https://www.vb.kg/440773
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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