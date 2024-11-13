Садыр Жапаров: "Теперь такие фокусы, как проведение "каруселей" не пройдут"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях обратился к гражданам:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Ранее, перед началом предвыборной кампании в местные кенеши, я обращался к вам с видеообращением, в котором говорил о значимости предстоящих выборов.

На этот раз я решил ещё раз обратиться к вам через свою страницу в соцсетях.

Сейчас выборы проходят совсем не так, как раньше. Вы и без меня знаете, как это было раньше.

Бывали случаи, когда использовали "карусель", паковали бюллетени и вбрасывали их в урны.

Сейчас ничего такого нет. Всё автоматизировано.

Из Бишкека или из областного центра можно голосовать за депутатов местных кенешей в различных сёлах (для тех, кто зарегистрировался для дистанционного голосования до 6 ноября в установленном ЦИК порядке).

Теперь такие фокусы, как проведение "каруселей", когда с одного участка голосовали и шли на другой, не пройдут. Цифровая система сразу покажет, на каком участке проголосовал тот или иной гражданин.

Во всех избирательных участках страны установлены камеры видеонаблюдения. Они транслируются напрямую в центральный аппарат ЦИК.

Иными словами, нет ни малейшего повода думать, что голоса украдут или результаты выборов будут сфальсифицированы. Зачем всё это сделано?

Для того, чтобы обеспечить реализацию нашего главного конституционного права.

Не бывает больших или малых выборов. Не игнорируйте выборы в местные кенеши!".