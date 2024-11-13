ГКНБ КР: Возвращено в госсобственность ОАО "Железобетон" в Токмаке

ГКНБ КР в результате проверочных мероприятий возвращен государству ОАО "Железобетон", расположенный в Токмаке, оценочной стоимостью 5 млрд. 855 млн. сомов.

Установлено, что 40 % акций ОАО "Железобетон" принадлежит государству. Но, указанная доля была незаконно передана подставным лицам держателя основного пакета акций "В.П" и полностью приватизирована в частную собственность.

"Постановлением Фонда госимущества от 22.12.1992 г. № 455 завод-кооператив "Железобетон" был преобразован в акционерное общество открытого типа с оценочной стоимостью 38 млн. 264 тыс. рублей. В 1993 году в ФГИ поступило обращение одного из иностранных предприятий по электоросетевому строительству (ТСО) о приобретении 15% акций из государственной доли ОАО "Железобетон" стоимостью 28 млн. 698 тыс. сомов, однако, документально подтвержденных данных о поступлении указанных средств в государственный бюджет не имеется. Оставшиеся 25% государственного пакета акций с 1992 года по настоящее время не контролировались ФУГИ, т.е. от полученной прибыли ОАО "Железобетон" какие-либо дивиденды государству не поступали", - уверяют в ГКНБ.

В результате проведенных работ, основной держатель пакета акций "В.П." добровольно передал объект на баланс государства.

"В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства добровольно передал объект на баланс государства. В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства", - добавили в ГКНБ.