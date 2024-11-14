Правительство Кыргызстана утвердило запрет на рекламу услуг ясновидящих

Кабинет министров Кыргызстана запретил на территории республики рекламу услуг гадалок, ясновидящих и знахарей. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

В стране запрещены любые виды рекламы ясновидящих, гадалок, спиритизма, ворожбы, шаманства, заговоров, порчи и других процедур "магического воздействия". В этот список также включено "неаккредитованное целительство".

Напомним, 19 июня президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Закон "О рекламе".

Документ принят Жогорку Кенешем 12 июня 2024 года. Он предусматривает запрет на рекламу оккультно-мистических услуг и лиц, их предоставляющих.

Закон направлен на исключение манипулирования сознанием граждан в области предоставления услуг какими-либо оккультными, магическими и другими недостоверными способами, предлагающими решение тех или иных задач, для извлечения собственной выгоды.