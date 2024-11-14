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В Бишкеке проходит ЭКСПО "Женское предпринимательство 2024"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке проходит ЭКСПО "Женское предпринимательство 2024" и Заседание диалога женщин стран Центральной Азии. Двухдневное мероприятие пройдет 14-15 ноября 2024 года в Бишкеке, Кыргызская Республика.

Мероприятие объединяет женщин-лидеров в области предпринимательства, инноваций и изобретений из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы способствовать ускорению социально-экономического развития стран Центральной Азии.

ЭКСПО "Женское предпринимательство 2024" представит достижения в сфере женского предпринимательства, а заключительное заседание Диалога сосредоточится на создании динамичной экосистемы для женщин-предпринимателей и новаторов, включая обсуждение создания платформы "Центральноазиатский фонд инноваций и женского предпринимательства".

На ЭКСПО "Женское предпринимательство 2024" в Дордой Плаза 14-го ноября, женщины-предприниматели из Центральной Азии и Афганистана представили свои проекты, идеи и инновации.

15 ноября пройдет заключительное Заседание диалога женщин стран Центральной Азии в резиденции Ала-Арча, где Кыргызская Республика передаст председательство в Диалоге Таджикистану и определит приоритеты на следующий год.

О Диалоге женщин стран Центральной Азии:

Основанный в декабре 2020 года, Диалог сыграл важную роль в усилении политической, экономической и социальной роли женщин в Центральной Азии. Председательство каждой страны способствовало прогрессу в таких областях, как цифровая трансформация, региональное сотрудничество, экологическая устойчивость и женское лидерство.

Организаторы мероприятий - Парламент Кыргызской Республики, Министерство экономики, Программа развития ООН (ПРООН), ООН-Женщины, Региональный центр превентивной дипломатии ООН для Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/440790
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