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Задержана экс-депутат ЖК КР Ирина Карамушкина

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке задержаны экс-депутат ЖК КР Ирина Карамушкина и представительница партии "Социал-Демократы", сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

"13 ноября 2024 года в социальных сетях Кыргызского сегмента, появилось аудиозапись разговора, предположительно начальника штаба партии Социал-демократов И.К., с лицом по имени Д.Ч., где они обсуждали вопросы подкупа голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, который пройдет 17 ноября текущего года.

По данному факту, Следственной службой ГУВД города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 196 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий установлено, что гр-ка Т.Р., являясь официальным представителем – доверенным лицом политической партии "Социал-Демократы", зарегистрированным в соответствии с законодательством о выборах, в сговоре с координатором предвыборного штаба К.И. осуществляла подкуп голосов избирателей путем передачи наличных денежных, с условием передачи за каждый голос по 1 000 сомов.

Указанные обстоятельства подтвердились изъятыми в результате обыска предвыборного штаба политической партии "Социал-Демократы", в ходе которого гр-ка Т.Р. попыталась уничтожить ведомости о раздаче денежных средств от 15 000 до 30 000 сомов более 40 лицам, для подкупа голосов избирателей и денежные средства в сумме 28 300 сомов, которые были изъяты в процессуальном порядке.

В рамках указанного уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны и водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек Т.Р. и К.И.

Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/440797
Теги:
Ирина Карамушкина
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