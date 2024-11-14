Камчыбек Ташиев: Матраимов выплатил в бюджет $200 млн

"Два дня назад Раим Матраимов вышел под домашний арест", - сказал сегодня глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе заседания в Жогорку Кенеше.

Депутат Балбак Тулобаев спросил у главы ГКНБ, почему Райымбек Матраимов вышел на свободу.

В свою очередь Ташиев отметил, что Матраимову были предъявлены обвинения по трем статьям.

"Первая статья - незаконное пресечение госграницы, 2 – хулиганство и 3 - легализация преступных доходов. Следствие шло 8 месяцев. Он выплатил 200 млн долларов государству и вышел на свободу, это не 2 млн долларов или 20 млн долларов - это огромные деньги, в сомах 17 млрд сомов, до этого почти 2 млрд сомов выплатил. Итого - 19,5 млрд сомов. Не все наличкой, также и имуществом выплатил. Имущество по заниженной стоимости взяли. Два примера приведу - многоэтажка по ул.Чынгыза Айтматова, там сделаем госпиталь для силовых структур, и в городе Ош компания "Ихлас" строила большой центр, там тоже были его строения, квартиры, бизнес-центры, там квадратный метр стоит 1700-1800 долларов, мы их оценили по 1200 долларов за кв. метр. Если имуществом взяли, это не значит, что мы по завышенным ценам взяли. Скоро состоится суд, есть сроки по этим санкциям, вплоть до 5 лет, нет смысла его держать в тюрьме", - сообщил он.

Ташиев проинформировал о том, что в скором времени состоится пресс-конференция в ГКНБ, где будет изложена подробная информация.

Источник: Кабар