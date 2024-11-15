Власти России предлагают награждать "многовнуковых" бабушек и дедушек

Власти России запланировали совершенствование правил предоставления маткапитала, повышение эффективности выплаты алиментов, введение наград для "многовнуковых" дедушек и бабушек - эти и другие меры вошли в проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации. Документ подготовлен при участии всех основных ведомств, разработан по поручению президента и рассчитан до 2036 года, пишет РБК.

Среди целей стратегии - "сохранение населения за счет повышения уровня рождаемости", "охрана, поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества", "укрепление института семьи и брака как союза мужчины и женщины на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей".

Предполагается, что документ будет реализовываться в два этапа. На первом - с 2025 до 2030 года - запланировано совершенствование федерального и регионального законодательства в сфере семейной и демографической политики, начало действия нацпроекта "Семья" (он назван ключевым инструментом реализации стратегии, при том что "семейноцентричность" предполагается внедрять и в другие нацпроекты), корректировка госпрограмм. Второй этап - с 2031 по 2036 год - расписан не так детализированно, но также предполагает выполнение плана мероприятий по реализации стратегии и осуществление дополнительных мер, необходимых для достижения ее целей и задач.

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Стратегия - это концептуальный документ, который предполагает определение общего видения проблем и подходов к их решению, пояснили РБК в Минтруде. "Во исполнение стратегии будет разработан план мероприятий по этапам, который установит ответственных за каждое из мероприятий стратегии и сроки исполнения", - указали там.

В ее разработке участвовали "практически все ведомства", а также ведущие демографические научные школы - Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, кафедры народонаселения, социологии семьи и демографии МГУ, Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, подразделения НИУ ВШЭ, а также представители "родительского сообщества", уточнили в Минтруде.

Больше детей - больше поддержки

Одна из ключевых задач стратегии - улучшение системы поддержки семей с детьми и создание дополнительных стимулов для их рождения. Действовать в этом направлении планируется исходя из принципа "увеличения совокупного объема помощи в зависимости от очередности рождения и количества детей в семье", для того чтобы приоритетную поддержку получали домохозяйства, у которых количество детей больше. К ключевым мероприятиям в рамках этого направления в документе отнесены следующие:

Совершенствование правил предоставления материнского капитала

Первоначально материнский капитал действовал только на вторых и последующих детей, однако с 2020 года его распространили на первенцев. В 2024 году размер выплаты составляет 630 380,78 руб. на первого ребенка, если же после родился второй ребенок, родители получают еще 202 643,96 руб. Более перспективной с точки зрения улучшения ситуации с рождаемостью была бы поддержка посредством маткапитала родителей вторых и последующих детей, говорили РБК демографы.

Впрочем, маткапитал - не единственная мера поддержки семей, условия предоставления которых планируется совершенствовать. Так, в стратегию заложена возможность донастройки ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и социального контракта, а также улучшение механизмов предоставления различных региональных и муниципальных мер по принципу "социального казначейства".

Маткапитал в первые годы был действенной программой, способствовав за все время действия 2,5–3 млн дополнительных рождений, но перенос выплаты со второго на первого ребенка был ошибочным, говорит директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. "В этой связи желательно ввести прогрессивные выплаты в зависимости от количества людей [в семье] и привязать их к стоимости квадратных метров", - поддерживает он.

Разработка дополнительных мероприятий для профилактики бедности семей с детьми

Динамика рождаемости традиционно повторяет динамику доходов населения, указано в стратегии. Так, рост уровня доходов населения в период с 2007 по 2013 год наряду с реализацией масштабной демографической программы способствовал повышению уровня рождаемости. Снижение реальных доходов с 2016 года, напротив, негативно отразилось на динамике рождений. И хотя уровень бедности снизился с 15,2% в 2006 году до 8,5% в 2023 году, недостаточные доходы части семей и высокая закредитованность не позволяют принимать решения о рождении еще одного ребенка, говорится в документе. При этом потенциал влияния социальных мер на повышение благосостояния семей с детьми "практически исчерпан", поэтому дальнейшую динамику роста доходов необходимо будет обеспечить скорее экономическими инструментами, полагают авторы стратегии.

Среди мер, которые предлагается применять, - предоставление ежегодной выплаты семьям с двумя и более детьми (ранее ввести такую возможность поручил президент), развитие региональных мер поддержки, направленных на повышение качества жизни многодетных, в том числе в форме подарочных наборов новорожденным детям и практик функционирования пунктов проката предметов первой необходимости при рождении ребенка.

К 2030 году уровень бедности среди многодетных семей должен быть снижен вдвое, до 12%, к 2036 году - до 8%, следует из указа о национальных целях развития России.

Основные прорывы, достигнутые за счет мер социальной поддержки, уже действительно практически исчерпаны, подтверждает проректор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. По ее мнению, теперь требуются дополнительные решения, касающиеся оплаты труда, в том числе в бюджетной сфере.

"Сегодня у нас в 32 регионах две медианных заработных платы ниже, чем бюджет прожиточного минимума семьи, состоящей из двух работающих человек с двумя детьми. Это говорит о том, что сложившаяся система оплаты труда в силу разных причин настроена на то, чтобы в семье был один ребенок, максимум - два. И здесь необходимы соответствующие изменения", - уверена она.

Разработка мер по повышению эффективности выплаты алиментов

В стратегию заложено принятие дополнительных мер по повышению эффективности исполнения алиментных обязательств, а также совершенствование семейного законодательства в части взыскания алиментов на детей, достигших возраста 18 лет, в период их обучения. В 2023 году судебные приставы взыскали алиментов на 68 млрд руб. - это на 20% больше, чем годом ранее, говорил министр юстиции Константин Чуйченко. Этой осенью Минюст подготовил дополнения в Семейный кодекс, которые обяжут родителей выплачивать алименты детям до возраста 23 лет при их очном обучении.

В последние годы принято с десяток законов, которые регулируют выплату алиментов, напоминает первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Это и ограничения по выезду за границу, вождению автомобиля, это ужесточение административной и уголовной ответственности". - указывает она. Кроме того, с 2025 года в России появится реестр неплательщиков алиментов. "Проблема неплатежей по алиментам есть, но с каждым годом мы видим, что она сокращается", - отмечает депутат.