ЮНИСЕФ: Кыргызстан отказался от всех форм насилия против детей

ЮНИСЕФ поздравляет Правительство Кыргызстана с принятием обязательства по искоренению всех форм телесных наказаний детей в любых условиях, заявленной на недавней Глобальной министерской конференции в Боготе в Колумбии.

Кыргызстан - одна из восьми стран, взявших на себя это обязательство на мероприятии, которое состоялось 7-8 ноября 2024 года. Эта историческая конференция собрала правительственные делегации для согласования новой глобальной декларации по защите детей от всех форм насилия.

Поскольку Кыргызстан отмечает 30-летие ратификации Конвенции, ЮНИСЕФ ценит эту приверженность правительства Кыргызстана, поскольку она является одной из ключевых положений Конвенции о правах ребенка.

ЮНИСЕФ выражает надежду на тесное сотрудничество с правительством для разработки ключевых мер по реализации этого обязательства, включая усиление и расширение родительских программ, чтобы предложить родителям ненасильственные альтернативы для воспитания детей.