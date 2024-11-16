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ЮНИСЕФ: Кыргызстан отказался от всех форм насилия против детей

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- Светлана Лаптева
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ЮНИСЕФ поздравляет Правительство Кыргызстана с принятием обязательства по искоренению всех форм телесных наказаний детей в любых условиях, заявленной на недавней Глобальной министерской конференции в Боготе в Колумбии.

Кыргызстан - одна из восьми стран, взявших на себя это обязательство на мероприятии, которое состоялось 7-8 ноября 2024 года. Эта историческая конференция собрала правительственные делегации для согласования новой глобальной декларации по защите детей от всех форм насилия.

Поскольку Кыргызстан отмечает 30-летие ратификации Конвенции, ЮНИСЕФ ценит эту приверженность правительства Кыргызстана, поскольку она является одной из ключевых положений Конвенции о правах ребенка.

ЮНИСЕФ выражает надежду на тесное сотрудничество с правительством для разработки ключевых мер по реализации этого обязательства, включая усиление и расширение родительских программ, чтобы предложить родителям ненасильственные альтернативы для воспитания детей.


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URL: https://www.vb.kg/440811
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