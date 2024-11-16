Уборка урожая в Кыргызстане завершена на 98,9 %

По состоянию на 12 ноября 2024 года уборка зерновых культур в Кыргызстане завершена на площади 647,5 тыс. га, что составляет 98,9% от общей площади, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Из них:

Пшеница: убрана с 240,5 тыс. га, что на 8,5 тыс. га больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составляет 30,1 ц/га, что на 10,6 ц/га выше уровня 2023 года. Валовой сбор составил 724,8 тыс. тонн, что на 271,9 тыс. тонн или на 60% больше, чем в 2023 году.

Ячмень: убран с площади 245,9 тыс. га, что на 8,5 тыс. га больше, чем в прошлом году. Урожайность составляет 25,6 ц/га, что на 8,4 ц/га выше, чем в прошлом году. Валовой сбор составил 630,0 тыс. тонн, что на 220,4 тыс. тонн или на 53,8% больше, чем в 2023 году.

Зернобобовые: убраны с общей площади 53,2 тыс. га. Урожайность составляет 15,5 ц/га, что на 1,3 ц/га выше, чем в прошлом году. Валовой сбор составил 82,5 тыс. тонн, что на 6,2 тыс. тонн или на 8% больше, чем в 2023 году.

Кукуруза (на зерно): убрана с общей площади 103,4 тыс. га, урожайность составляет 70,0 ц/га, что на 1,3 ц/га выше уровня прошлого года. В настоящее время уборка этой культуры завершается в Чуйской области, а текущий валовой сбор составляет 723,7 тыс. тонн.

Другие зерновые культуры (рис, сорго, тритикале и др.): убраны с общей площади 13,5 тыс. га, урожайность составляет 39,9 ц/га, что на 2,0 ц/га выше уровня прошлого года. Валовой сбор составил 53,7 тыс. тонн, что на 6,1 тыс. тонн или на 13% больше, чем в прошлом году.

По овощным, бахчевым культурам и картофелю:

Картофель: выкопан с площади 65,9 тыс. га, средняя урожайность составляет 177,5 ц/га, что на 2,1 ц/га выше, чем в 2023 году. Валовой сбор составил 1170,0 тыс. тонн.

Овощи: валовой сбор на отчетный период составляет 1132,4 тыс. тонн, что на 3,7 тыс. тонн больше уровня 2023 года.

Бахчевые культуры: валовой сбор составил 336,5 тыс. тонн, что на 58,6 тыс. тонн или на 21,2% больше по сравнению с прошлым годом.

По техническим культурам:

Масличные культуры: убраны с общей площади 14,3 тыс. га, урожайность составляет 13,0 ц/га, что на 2,4 ц/га выше, чем в прошлом году. Валовой сбор составил 18,6 тыс. тонн, что на 3,0 тыс. тонн или на 19,2% больше уровня 2023 года.

Сахарная свекла: на отчетный период убрана с площади 11,6 тыс. га, урожайность составляет 652,9 ц/га, что на 160,3 ц/га выше уровня прошлого года. Валовой сбор на данный момент составляет 754,7 тыс. тонн, что на 142,3 тыс. тонн или на 23,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.