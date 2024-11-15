Ду Дэвэнь: Женщины вносят больше открытости в отношения наших стран

При поддержке посольства Китая в Кыргызстане Конгресс женщин открыл кабинет IT- технологий в Институте истории и регионоведения КНУ имени Жусупа Баласагына.

"Как справедливо гласит древняя китайская поговорка, путешествие в тысячу ли начинается с первого шага. И первым шагом нашей организации было именно образование. Конгресс женщин на протяжении всего времени и особенно в последние годы уделяет ему все больше внимания. Нами был разработан проект "Образованная женщина - образованная страна", который уже многие годы мы осуществляем в партнерстве с посольством Китая. Поскольку именно доступное образование - это первый шаг в борьбе с бедностью и бесправием, и, как показывает жизнь, оно крайне важно и для независимости женщин и гендерного равенства", - сказала президент Конгресса женщин Замира Акбагышева на церемонии открытия кабитета.

В рамках этого проекта, по ее словам, были организованы бесплатные курсы для кыргызстанок по основам IТ, бизнес-планированию, ораторскому искусству, языковые, швейные. Они оказались настолько востребованными, что женщин, желающих обучаться, в аудиториях всегда было много. За эти годы Конгресс женщин обучил основам бизнеса, IТ- технологиям, швейному делу более 50 тысяч кыргызстанок всех возрастов.

Проект действительно оказался бессрочным, потому что в знаниях в разных сферах нашей жизни есть и всегда будет необходимость. Причем, он набирает силу, расширяется благодаря поддержке посольства Китая в Кыргызстане и Всекитайской федерации женщин, которые более двух лет назад помогли конгрессу открыть учебный швейный центр, передав 60 новеньких швейных машинок. Тысяча молодых женщин, не имевших специальности, за это время окончили курсы, на которых освоили азы швейного дела.

Как сказала президент Конгресса женщин Замира Акбагышева, главное – мы видим прекрасный результат: центр помогает молодым женщинам встать на ноги, обрести востребованную во все времена профессию. Практически все окончившие курсы трудоустраиваются и даже создают свой бизнес. А значит, они повысили благосостояние своей семьи, перестали бедствовать благодаря полученным знаниям и навыкам. И чем образование выше, тем ниже риски бедности. Ради этой цели конгресс и создал такие курсы.

"И сегодня мы при активном содействии и партнерстве посольства Китая и, в частности Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР, госпожи Ду Дэвэнь, открываем кабинет IT- технологий. Как показало наше исследование, многие студентки и не только этого вуза, мягко говоря, не сильны в компьютерной грамотности. Поэтому появилась идея об открытии этого кабинета. Ее поддержало посольство Китая, которое передало 27 современных компьютеров. Владение компьютерными технологиями – это не хобби, это экономический драйвер, который должен развивать экономику Кыргызстана. На курсах по IT-технологиям в рамках проекта "Образованная женщина – образованная страна" конгресс уже обучил одиннадцать тысяч человек", - сказала президент Конгресса женщин Замира Акбагышева.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь отметила, что проект образовательных курсов играет положительную роль в повышении потенциала кыргызских женщин и в содействии социально-экономическому развитию Кыргызстана.

"Женщины играют особую роль в развитии общества и страны. В Китае говорят, что женщины держат половину неба. И не случайно. Благополучие семьи, детей, наша настоящая и будущая жизнь во многом зависят от них. Поэтому важно, чтобы женщины были сильными, образованными. Это в интересах правительства каждой страны, - считает посол Китая Ду Дэвэнь. – В Конституции Китая указано, что женщины в Китайской Народной Республике пользуются равными с мужчинами правами в политической, экономической, культурной, общественной и семейной жизни. На основе Конституции в Китае разработано более ста законов и нормативных актов для всестороннего обеспечения прав и интересов женщин. Средняя продолжительность жизни женщин Китая превышает 80 лет, что выше среднего мирового показателя на четыре года.

Женщины принимают активное участие во всех сферах жизни страны. Правительство Китая включает цели и задачи по развитию женщин в общую программу ее социально-экономического развития. В Китае на фоне динамичного развития образования нет гендерных различий, женщины у нас работают во всех сферах, особенно лидируют в сфере электронной коммерции, и значительно повысили свои доходы".

А обмены и сотрудничество женщин наших стран, по ее мнению, являются важной частью китайско-кыргызских отношений, женские сообщества двух стран неизменно поддерживают дружественные связи и вносят особый вклад в укрепление традиционной дружбы между Китаем и Кыргызстаном. "Синьцзянская федерация женщин установила тесные отношения с Конгрессом женщин Кыргызстана и играет активную роль в углублении гуманитарных обменов. Таким образом, женщины наших стран вносят больше взаимопонимания между нашими народами и участвуют в построении сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана", - сказала госпожа посол.

"И мне приятно, что при поддержке посольства этот перспективный проект стал платформой для подготовки и учебы женщин Кыргызстана. Посольство Китая в КР и в дальнейшем будет поддерживать его", - добавила госпожа Ду Дэвэнь. О чем и было подписано соглашение между посольством и конгрессом.

В знак благодарности и согласия со словами посла студенты и преподаватели долго аплодировали госпоже Ду Дэвэнь, по словам которой "нынешняя встреча привнесла еще больше открытости и искренности в отношения наших народов".