Главы Минприроды КР и РК обсудили вопросы изменения климата в ЦА

В рамках 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-29), проходящей в Баку, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев провел встречу с министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерланом Нысанбаевым.

В ходе встречи главы министерств ознакомились с работой павильона, организованного Кыргызстаном, и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области экологии, защиты окружающей среды и устойчивого развития региона. Особое внимание было уделено вопросам изменения климата в Центральной Азии и совместным усилиям по преодолению экологических вызовов.

Министры подчеркнули важность взаимодействия и координации усилий стран региона для повышения эффективности климатической политики и адаптации к изменениям климата.