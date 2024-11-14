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Главы Минприроды КР и РК обсудили вопросы изменения климата в ЦА

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В рамках 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-29), проходящей в Баку, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев провел встречу с министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерланом Нысанбаевым.

В ходе встречи главы министерств ознакомились с работой павильона, организованного Кыргызстаном, и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области экологии, защиты окружающей среды и устойчивого развития региона. Особое внимание было уделено вопросам изменения климата в Центральной Азии и совместным усилиям по преодолению экологических вызовов.

Министры подчеркнули важность взаимодействия и координации усилий стран региона для повышения эффективности климатической политики и адаптации к изменениям климата.


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URL: https://www.vb.kg/440818
Теги:
Казахстан, экология, Кыргызстан
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