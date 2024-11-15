В Бишкеке обсудили новую концепцию репродуктивного здоровья женщин

В столице Кыргызстана состоялась международная конференция, организованная Кыргызской ассоциацией акушеров-гинекологов и неонатологов.

Концепцию представил доктор медицинских наук, профессор, президент ассоциации, заведующий кафедрой клинических дисциплин Бишкекского международного медицинского института, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава КР Арсен Аскеров.

"На дворе 21 век, есть много новых научных достижений, новых рекомендаций, мультидисциплинарного подхода, особенно, когда речь идёт о женском здоровье, о материнстве, - отметил в своём выступлении профессор Арсен Аскеров. - Сегодня мы решили преподнести это с позиции Вселенной, ведь женщина, начиная с рождения и до преклонного возраста, является своеобразной галактикой. В вопросах репродуктивного здоровья женщин имеет значение научный, клинический подход, опыт и пациентоориентированность. Важно предупредить и прогнозировать осложнения. Для практического здравоохранения это очень полезно и выгодно. И в первую очередь как для каждой женщины и семьи, так и для всей системы, потому что люди правильно направляют свои затраты и идёт настрой на сохранение всего репродуктивного здоровья".

"Любая женщина в любом возрасте должна быть счастливой, и в этом задача не только всех мужчин, но и акушеров-гинекологов, - подчеркнул эксперт из России, доктор медицинских наук Сергей Синчихин. - Задача врачей акушеров-гинекологов помочь женщине чувствовать себя уверенной, сексуальной, интересной на всех этапах своей жизни".

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Бухарского государственного медицинского института Г.Ихтиярова рассказала о такой важной ныне проблеме, как идиопатические причины неблагополучных исходов ЭКО. О клинических показаниях для применения иммуномодуляторов в гинекологической практике своим коллегам рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Астраханского государственного медицинского университета, эксперт Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) С.Синчихин.

Елена Баялинова, медиаэксперт