Погода
$ 86.39 - 86.86
€ 91.32 - 92.20

В Бишкеке обсудили новую концепцию репродуктивного здоровья женщин

213  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Кыргызстана состоялась международная конференция, организованная Кыргызской ассоциацией акушеров-гинекологов и неонатологов.

Концепцию представил доктор медицинских наук, профессор, президент ассоциации, заведующий кафедрой клинических дисциплин Бишкекского международного медицинского института, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава КР Арсен Аскеров.

"На дворе 21 век, есть много новых научных достижений, новых рекомендаций, мультидисциплинарного подхода, особенно, когда речь идёт о женском здоровье, о материнстве, - отметил в своём выступлении профессор Арсен Аскеров. - Сегодня мы решили преподнести это с позиции Вселенной, ведь женщина, начиная с рождения и до преклонного возраста, является своеобразной галактикой. В вопросах репродуктивного здоровья женщин имеет значение научный, клинический подход, опыт и пациентоориентированность. Важно предупредить и прогнозировать осложнения. Для практического здравоохранения это очень полезно и выгодно. И в первую очередь как для каждой женщины и семьи, так и для всей системы, потому что люди правильно направляют свои затраты и идёт настрой на сохранение всего репродуктивного здоровья".

"Любая женщина в любом возрасте должна быть счастливой, и в этом задача не только всех мужчин, но и акушеров-гинекологов, - подчеркнул эксперт из России, доктор медицинских наук Сергей Синчихин. - Задача врачей акушеров-гинекологов помочь женщине чувствовать себя уверенной, сексуальной, интересной на всех этапах своей жизни".

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Бухарского государственного медицинского института Г.Ихтиярова рассказала о такой важной ныне проблеме, как идиопатические причины неблагополучных исходов ЭКО. О клинических показаниях для применения иммуномодуляторов в гинекологической практике своим коллегам рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Астраханского государственного медицинского университета, эксперт Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) С.Синчихин.

Елена Баялинова, медиаэксперт


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440819
Теги:
здоровье, медицина, врачи, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  