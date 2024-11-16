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В первом в мире антарктическом янтаре нашли остатки древесной коры

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- Светлана Лаптева
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Всего каких-то 90 миллионов лет назад в Антарктиде росли тропические леса. Тогда на планете царил верхний меловой период - время расцвета и доминирования динозавров.

До недавнего времени на карте "мировых янтарных находок" существовал значительный пробел - Антарктический континент. Однако команда ученых из Германии решила закрыть этот вопрос и провела анализ осадочных пород, извлеченных в 2017 году при помощи буровой установки MARUM-MeBo70 с глубины 946 метров. Оказывается, среди прочего грунта скрывался минерал, названный "янтарем Пайн-Айленда" в честь его местонахождения.

"Проанализированные фрагменты янтаря позволяют напрямую судить об условиях окружающей среды, которые преобладали в Западной Антарктиде 90 миллионов лет назад. Очень интересно осознать, что в какой-то момент своей истории все 7 континентов имели климатические условия, позволяющие выживать деревьям"

К сожалению, не выйдет увидеть поднятые из-под земли глыбы янтаря. Для анализа при помощи микроскопии отраженного света и флуоресценции исходный материал высушили на воздухе, а после нарезали на грубые фрагменты диаметром около 1 мм. Тем не менее, ученым удалось обнаружить некоторые захватывающие структуры.

"Антарктический янтарь, вероятно, содержит остатки первоначальной коры дерева в виде микровкраплений. Учитывая плотные, прозрачные и полупрозрачные частицы, минерал отличается высоким качеством, что свидетельствует о его захоронении вблизи поверхности, поскольку янтарь разрушается при увеличении теплового напряжения и глубины захоронения"

Также команда специалистов заметила признаки патологического смолообразования - стратегии, которую деревья используют для защиты поврежденной коры. Растения буквально создают химический и физический барьер из смолы, чтобы не дать паразитам, насекомым, инфекциям или лесным пожарам до себя добраться.

Интересный факт: недавно китайские ученые нашли светлячка времен динозавров, который застыл в янтаре. Рассказываем, зачем ему светящееся брюшко, и какими еще особенностями насекомое может нас удивить.

Источник: hi-tech.mail.ru


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URL: https://www.vb.kg/440820
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