Для бизнесменов, намеревающихся выйти на европейскую торговую площадку, регистрация компании на Мадейре - перспективное решение. Этот остров известен выгодными налоговыми условиями и упрощенными законодательными процедурами, позволяющими наладить бизнес с минимальными административными барьерами. Мадейра завоевала доверие среди новаторов со всего мира благодаря сочетанию возможностей для бизнеса, активного сообщества и высокого уровня жизни.

Инициативы правительства, нацеленные на улучшение деловой среды, делают открытие бизнеса на Мадейре перспективным решением для стартапов и новых компаний. Модернизация инфраструктуры, включая транспортные и цифровые проекты, способствует интеграции острова в мировую экономику и привлекает международных инвесторов.

Больше информации представлено в полной версии статьи https://incfine.com/faq/vygodnye-uslovija-po-registracii-kompanii-i-vedeniju-biznesa-v-zone-svobodnoj-torgovli-madejry

Регистрация бизнеса на Мадейре предлагает низкие операционные расходы, что позволяет значительно уменьшить финансовые затраты на начальной стадии развития Вашего дела. В данном материале разъяснены основные правовые вопросы, связанные с процедурой регистрации компании на Мадейре, важные аспекты, которые предприниматели должны учесть при выборе данной юрисдикции.

Создание фирмы на Мадейре: что это означает для Вашего бизнеса?

С ростом интереса предпринимателей к Мадейре, регистрация бизнеса в этом регионе предоставляет ряд важных преимуществ. Одним из них является выгодная налоговая политика. Для тех, кто ориентирован на международную коммерцию, создание бизнеса на Мадейре означает включение в состав Португалии, что дает доступ к единому рынку ЕС, что значительно облегчает экспорт товаров и услуг. Предприниматели могут воспользоваться многочисленными субсидиями и программами поддержки бизнеса от ЕС.

На Мадейре хорошо развиты транспортная и коммуникационная инфраструктуры, что является важным преимуществом для компаний, занимающихся международной торговлей. Благодаря своему стратегически выгодному расположению, Мадейра занимает важное место в мировой судоходной сети, что привело к превращению порта Фуншал в важный торговый узел региона.

Наличие высокоскоростного интернета и современных рабочих помещений способствует продуктивной деятельности и налаживанию связей с клиентами и партнерами. Бизнес на Мадейре получает доступ к ряду программ поддержки, инкубаторам и акселераторам, которые оказывают помощь в разработке бизнес-планов, поиске инвестиций и установлении полезных связей.

В какой форме могут открыть компанию на Мадейре иностранцы?

Основным законодательным актом, регулирующим предпринимательскую деятельность на Мадейре, является португальский Закон о компаниях. Формы, в которых иностранцы могут открыть компанию на Мадейре в зависимости от стратегических планов, описаны ниже.

Частная компания с ограниченной ответственностью (LDA). 95% всех фирм на острове зарегистрировано в этой форме. Это связано с тем, что члены LDA ответственны исключительно в размерах инвестированной суммы в капитал. Для регистрации LDA на Мадейре законодательно не регламентирован минимальный капитал. В структуре должно быть 2 акционера и хотя бы 1 директор (вместе с тем возможно создать Unipessoal LDA).

Акционерное общество (SA) подходит для крупных проектов, нуждающихся в привлечении стороннего инвестирования. Чтобы открыть компанию SA на Мадейре, требуется начальный капитал €50 тысяч, 2 акционера, 1 директор. Стоит учитывать, что структура управления SA более сложная и обязательны к выполнению строгие обязательства по отчетности.

Филиал зарубежной компании сохраняет ту же структуру и коммерческое имя, что и головная организация. Это может быть удобным решением для тестирования новых рынков и расширения клиентской базы. Однако филиал не имеет собственной юридической личности, и все его финансовые и юридические обязательства несет головная компания.

Как зарегистрировать компанию на Мадейре?

Пошаговое руководство по регистрации компании на Мадейре выглядит следующим образом:

Выбор типа компании. Выбор зависит, по меньшей мере, от масштаба бизнеса и предпочтений в управленческой структуре. Выбор и проверка корпоративного наименования. Подготовка учредительных документов. Подача всех документов в Центр регистрации предприятий Мадейры (RNPC) вместе с уплатой сборов.

Последующими этапами являются налоговая регистрация, открытие банковского счета в Португалии, регистрация сотрудников в системе социального страхования, оформление лицензий. Регистрационная процедура может занять до нескольких недель. После ее завершения выдается официальный сертификат, подтверждающий законный статус фирмы.

Для начала процесса регистрации компании на Мадейре бизнесменам необходимо иметь большой перечень документации, среди основных:

Устав, подробно описывающий операционную структуру фирмы. Решение учредительного собрания о создании компании. Подтверждение депонирования на корпоративный счет в португальском банке минимальной суммы капитала. Идентификационные документы для акционеров и директоров. Бизнес-план.

Регистрация компаний на Мадейре для нерезидентов востребована в таких областях:

Туризм. ИТ и финтех. Недвижимость и строительство. Возобновляемая энергия. Голубая экономика.

Регистрация компании в свободной экономической зоне на Мадейре

Создание Madeira International Business Centre (MIBC) было обусловлено необходимостью стимулирования экономического развития острова. MIBC укрепляет связи Мадейры с глобальными бизнес-сетями. Основным фактором привлекательности для целей регистрации компаний в MIBC является его налоговые правила.

Ставка подоходного налога для зарегистрированных в MIBC предприятий составляет 5%. Эта льгота доступна для новых компаний, которые успеют зарегистрироваться до конца 2024 года, и она действует до 2028 года. Предусмотрены налоговые исключения по дивидендам и роялти при соблюдении специфических требований.

Малые компании на Мадейре вправе претендовать на безвозвратные инвестиции до €50 тысяч, которые могут быть направлены на модернизацию бизнеса: обновление оборудования, наем новых кадров, расширение производственных мощностей, маркетинг и выход на новые рынки.

В MIBC возможно вести деятельность в таких сферах:

экспортно-импортные операции; производственные предприятия; информационные технологии; консалтинговые, профессиональные и технические услуги; регистрация судов под португальским флагом; морской и воздушный транспорт.

Финансовые операции требуют государственной лицензии и не подпадают под налоговые льготы зоны.

Какие налоги на Мадейре?

На острове Мадейра действуют два режима налогообложения: один - для тех фирм, что зарегистрированы на основной территории, другой - специализированный режим, предлагаемый в MIBC. Про налоговый режим для предприятий MIBC мы уже разъяснили, теперь поговорим о налогах на материке.

Для компаний, работающих на основной территории Мадейры, подоходный налог составляет 14.7%. Здесь же отметим, что регистрация компании в Португалии на материке обязывает уплачивать налог в размере 21%. Для малых бизнесов на острове с доходом менее €50 тысяч действует ставка 11.9%. НДС - 22%, пониженные ставки 12% и 5%. Налог на дивиденды - 25%. Все компании, имеющие лицензию на деятельность на Мадейре, пользуются выгодами обширной сети международных договоров об устранении двойного налогообложения, заключенных Португалией, в том числе с такими странами, как UK, Канада, США.

Все компании на Мадейре обязаны ответственно подходить к ведению бухгалтерской документации. Все отчеты обязаны соответствовать португальским бухгалтерским стандартам. Для компаний, которые два года подряд соответствуют двум установленным условиям, закон предписывает обязательную аудиторскую проверку:

Годовой оборот не менее 3 млн евро. Суммарная балансовая стоимость превышает 1,5 млн евро. В фирме больше 50 сотрудников.

Заключение

Хотя Мадейра входит в состав Португалии, ее местное правительство обладает автономными законодательными полномочиями. Региональная автономия позволяет гибко адаптировать экономические и инвестиционные решения в соответствии с особенностями и требованиями местной среды. Наша команда может оказать комплексное сопровождение в регистрации компаний на Мадейре.

Источник: https://incfine.com